Watykańska Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, aby w roku 2026 uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zbiegająca się z celebracją piątej niedzieli wielkanocnej, była przeniesiona z 3 na 2 maja. Ponadto, wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, zostało przeniesione z 2 maja na 4 maja i jednocześnie ze wspomnieniem św. Floriana, męczennika, stały się tego dnia wspomnieniami dowolnymi.

Uroczystości kościelne na Jasnej Górze

Zgodnie z tradycją centralne uroczystości kościelne odbędą się na Jasnej Górze. W sanktuarium trwają już intensywne przygotowania do tego wydarzenia. Na murach Jasnej Góry został umocowany baner w biało-czerwonych barwach z napisem: "Królowo Polski – przyrzekamy?. Ma przypominać pielgrzymom o 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu. Św. Jan Paweł II nazwał je "Polską Kartą Praw Człowieka".

Uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Uroczystości rozpocznie Apel Jasnogórski w piątek, 1 maja. Poprowadzi go abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Po południu odbędą się obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbędą się w sobotę, 2 maja O godz.10 odbędzie się czuwanie modlitewne "Pielgrzymi Nadziei i Życia” połączone z przyrzeczeniami duchowej adopcji dziecka poczętego.

Mszy św. sprawowanej na jasnogórskim Szczycie o godz. 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podczas sumy odpustowej zostanie ponowiony Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła za Wolność Kościoła Chrystusowego.