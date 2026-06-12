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Nawet 20 lat więzienia za homoseksualizm. Nowe prawo w afrykańskim kraju

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
50 minut temu
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Afrykańska para homoseksualna
Afrykańska para homoseksualna/Shutterstock
Nowe prawo w afrykańskim kraju. Władze Nigru uchwaliły nowy kodeks karny, który po raz pierwszy penalizuje m.in. kontakty homoseksualne – poinformowała w czwartek agencja AFP. W tym afrykańskim kraju, zamieszkanym niemal wyłącznie przez wyznawców islamu, przewidziano za te czyny nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

AFP powiadomiła o zmianach w nigerskim prawodawstwie, powołując się na źródło sądowe i dziennik urzędowy tego kraju.

Niger: Nawet 20 lat więzienia za homoseksualizm

Zgodnie z nowym kodeksem karnym, "każdy, kto popełnia lub próbuje popełnić czyn nieobyczajny bądź sprzeczny z naturą, (dopuszcza się) praktyk lesbijskich, gejowskich, biseksualnych, (...) podlega karze pozbawienia wolności od pięciu do dziesięciu lat". Najsurowsze kary – od 10 do 20 lat więzienia – przewidziano za próbę wejścia w związek z osobą tej samej płci i dla osób powiązanych z klubami i zrzeszeniami LGBTQIA+. Przestępstwa te są również zagrożone karą grzywny do 100 mln franków CFA (około 650 tys. zł).

Rządząca krajem od czerwca 2023 r. junta wojskowa już w marcu 2025 r. po raz pierwszy zakazała praktyk innych niż heteroseksualne. W ówczesnym prawodawstwie nie zapisano konkretnych kar, choć już wtedy zdarzały się wyroki skazujące za "zachowania nieobyczajne".

Niger: 94 proc. obywateli nie chce homoseksualnych sąsiadów

Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych w 2025 r., wynikało, że ponad 94 proc. respondentów z Nigru nie życzyłoby sobie mieć osoby homoseksualnej za sąsiada.

Zaostrzenie kar za homoseksualizm w krajach Afryki

W ostatnich latach kilka innych krajów Afryki Subsaharyjskiej zaostrzyło swoje podejście do homoseksualizmu i jego rzekomego "promowania". Wśród takich państw znalazły się Burkina Faso, Ghana, Mali, Senegal i przede wszystkim Uganda, w której za homoseksualizm grozi nawet kara śmierci.

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Źródło PAP
Tematy: AfrykaLGBThomoseksualizmkodeks karny
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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