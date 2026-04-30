Na Ukrainie odkryto grób ofiar zbrodni wołyńskiej. W pobliżu dawnej szkoły

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 12:27
Wołyń, mogiła
Na Ukrainie odkryto kolejny grób ofiar zbrodni wołyńskiej. W pobliżu dawnej szkoły/IPN
W Ostrówkach w północno-zachodniej Ukrainie, gdzie w czwartek kończą się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej, odkryto kolejny grób. Mogiła znajduje się przy odnalezionych dzień wcześniej fundamentach dawnej szkoły.

Odkrycia dokonano w środę wieczorem. Na razie trudno ustalić, czy jest to mogiła zbiorowa, czy mniejsze pochowanie -przekazali PAP członkowie pracującej na miejscu ekspedycji.

Szczątki znajdują się w jamie grobowej o wymiarach ok. 2 na 3 metry. Odnaleziono je na głębokości ok. 10-15 centymetrów. W dole widać kości. Według nieoficjalnych informacji znaleziono tam dwie czaszki.

Pięć osób w zbiorowej mogile

Polsko-ukraińska ekspedycja rozpoczęła poszukiwania na terenie dwóch nieistniejących już wsi, Ostrówki i Wola Ostrowiecka w rejonie (powiecie) lubomelskim w ubiegłym tygodniu. Wynikiem prac jest odnalezienie szczątków pięciu osób w zbiorowej mogile, która nie była dotychczas znana. Kolejny grób, w którym pochowana była jedna osoba, odkryto w lesie naprzeciwko cmentarza w Ostrówkach.

Prace poszukiwawcze w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej realizowane są we współpracy z ukraińskim partnerem IPN – wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem Wołyńskie Starożytności - oraz z udziałem przedstawicieli polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na miejscu obecni są przedstawiciele ukraińskiego IPN.

Chcą odnaleźć mogiły 350 osób

IPN informował wcześniej, że w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przed obecnymi poszukiwaniami przeprowadzono trzy etapy prac archeologiczno-ekshumacyjnych, które pozwoliły na odnalezienie szczątków 674 Polaków zamordowanych 30 sierpnia 1943 r. przez oddziały OUN-UPA. Celem obecnych poszukiwań jest odnalezienie mogił jeszcze 350 osób.

Po zakończeniu poszukiwań, na które zgodę wydały władze Ukrainy, IPN wystąpi do nich o kolejną zgodę – na ekshumacje. Gdy zostaną one przeprowadzone, można będzie zorganizować uroczyste pochówki ofiar zbrodni. Spoczną one na Cmentarzu w Ostrówkach, gdzie znajduje się mogiła ze szczątkami ludzi, które zostały ekshumowane w ubiegłych latach.

Prócz prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej IPN otrzymał od ukraińskich władz zgodę na poszukiwania w Hucie Pieniackiej, położonej na obszarze obecnego obwodu lwowskiego. - Kolejne działania będziemy tam rozpoczynali w tym roku, jeszcze przed wakacjami – powiedział niedawno PAP zastępca prezesa IPN Krzysztof Szwagrzyk.

Źródło PAP
oprac. Agnieszka Maj
