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Zaskakujące wyniki badania. Polacy zmieniają zdanie o spłacaniu długów

Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
dzisiaj, 06:19
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ppk ppe czy pracodawca może zrezygnować z ppk
ppk ppe czy pracodawca może zrezygnować z ppk/Shutterstock
Coraz mniej badanych Polaków uważa, że długi należy oddawać; obecnie twierdzi tak 88 proc., zaś w ub. r. odsetek ten wynosił 91 proc. - wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

W badaniu zadano pytanie: "Czy zgadza się Pani/Pan z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym?". W tym roku z takim poglądem zgodziło się 88 proc. badanych, wobec 91 proc. w latach 2024–2025. W 2016 r. odsetek ten wynosił 97 proc.

Autorzy informacji podkreślili, że w dłuższej perspektywie widać stopniowy spadek jednoznacznego przekonania, że długi należy oddawać. Jednocześnie rośnie odsetek osób niemających zdania w tej sprawie – z 1 proc. w 2016 r. do 8 proc. w 2026 r. Z kolei osoby negujące obowiązek oddawania długów stanowią obecnie 4 proc. badanych.

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Zaskakujące wyniki badania. Polacy zmieniają zdanie o spłacaniu długów

Cytowana w informacji prof. Anna Lewicka-Strzałecka wskazała, że brak przekonania o moralnym obowiązku spłaty zobowiązań najczęściej deklarują osoby młode (18–29 lat).

Odpowiedzi na pytania rekonstruujące obraz moralności finansowej Polaków uzyskano w telefonicznym sondażu przeprowadzonym przez firmę Biostat na zlecenie ZPF w lutym i marcu 2026 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 1000-osobowej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat.

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Źródło PAP
Tematy: pieniądzedługidługkredyty
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Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
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