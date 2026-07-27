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Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka" warta ponad 15 milionów złotych

Lena Ratajczyk
Lena RatajczykRedaktorka Dziennik.pl
dzisiaj, 05:10
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Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka" warta ponad 15 milionów złotych
Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka" warta ponad 15 milionów złotych/Shutterstock
Sobotnie losowanie Lotto przyniosło główną wygraną. Jeden z graczy poprawnie skreślił wszystkie sześć liczb i wzbogacił się o 15 324 508,40 złotych.

Jakie liczby padły w Lotto? W sobotę 25 lipca w Lotto wylosowano liczby: 1, 9, 16, 24, 28, 34. To właśnie one znalazły się na zwycięskim kuponie, dzięki czemu jego właściciel odbierze ponad 15,3 mln złotych.

Oprócz "szóstki" odnotowano również 72 wygrane piątego stopnia. Każda z nich wyniosła 6682,20 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od nagród przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Po rozbiciu kumulacji w kolejnym losowaniu do zdobycia będzie 2 mln zł.

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Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka" warta ponad 15 milionów złotych

W Lotto Plus wylosowano: 8, 17, 27, 39, 47, 49.

Jednak w tej grze żaden z uczestników nie trafił kompletu sześciu liczb, dlatego milionowa wygrana nie zostanie wypłacona. Totalizator Sportowy poinformował natomiast o 77 trafionych piątkach, z których każda jest warta 3500 zł.

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Czym właściwie jest Lotto?

Lotto to najstarsza i najbardziej znana gra liczbowa w Polsce, istniejąca od 1957 roku. Jej zasady są proste – gracz typuje sześć liczb z zakresu od 1 do 49. Może zrobić to samodzielnie lub skorzystać z opcji losowego wyboru. Istnieją także zakłady systemowe, pozwalające wskazać więcej liczb i zagrać wieloma kombinacjami naraz.

Gra ma charakter kumulacyjny – jeśli nikt nie trafi "szóstki", pula przechodzi na kolejne losowanie i systematycznie rośnie. Wygrane wypłacane są już za trzy trafienia. Choć oficjalna nazwa to dziś Lotto, wielu graczy nadal używa dawnego określenia Toto-Lotek.

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Rekordowe wygrane w historii Polski

Wśród najwyższych wygranych w Lotto dominują kwoty przekraczające 30 milionów złotych. Rekord padł w 2017 roku w Skrzyszowie – szczęśliwiec zgarnął ponad 36,7 mln zł. Niewiele mniej wygrano w Ziębicach w 2015 roku oraz w Gdyni w 2012 roku – odpowiednio ponad 35 i 33 miliony złotych.

Wysokie wygrane odnotowano także m.in. w Sławnie, Bolesławcu, Suwałkach, Żabnie, Bolimowie, Łomży i Poznaniu. W historii Lotto zdarzały się też nietypowe sytuacje – w 1994 roku aż 80 osób jednocześnie trafiło "szóstkę", a w 1995 roku jeden gracz z Olsztyna wygrał główną nagrodę… dwa razy w ciągu dwóch tygodni.

Źródło: LOTTO.PL, TVN24.PL, MEDIA

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Lottowyniki lottoWYGRANA LOTTO
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Lena Ratajczyk
Lena Ratajczyk

Redaktorka specjalizująca się w tematyce lifestylowej. Prywatnie miłośniczka sportu, dobrej kuchni i astrologii.

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