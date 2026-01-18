W tym samym losowaniu padło również 101 "piątek", które wyniosły po 3007,90 zł. Oprócz tego, w wyniku losowania wyłoniono także 4446 "czwórek" (39,40 zł) oraz 68 661 "trójek" (24 zł).

Wielka wygrana w Lotto. Zwycięzca zgarnie dwa miliony złotych

Równocześnie, w Lotto Plus nie padła żadna "szóstka". W tej grze wyłoniono za to 54 "piątki", które zapewniły wygraną po 3500 zł, oraz 2522 "czwórki", które przyniosły po 100 zł. Liczba "trójek" wyniosła 42 410, a ich wygrana to 10 zł. W tym losowaniu w Lotto Plus wylosowane zostały liczby: 5, 11, 18, 34, 46, 49.

Źródło: LOTTO, MEDIA