Wylosowane liczby to: 9, 12, 21, 25, 44 i 48. Taki sam zestaw znalazł się na kuponie zakupionym w Częstochowie. Szczęśliwy zwycięzca zawarł zakład w punkcie Lotto przy ulicy Równoległej i samodzielnie zaznaczył liczby na blankiecie.

Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka" warta prawie 18 milionów złotych

Kwota wygranej wynosi dokładnie 17 908 755,20 zł. Jak informuje Totalizator Sportowy, jest to najwyższa wygrana w historii miasta. Do tej pory w Częstochowie nie padła jeszcze tak wysoka "szóstka".

Kumulacja w Lotto rosła przez osiem kolejnych losowań. Brak głównej wygranej sprawił, że pula nagród systematycznie się powiększała, aż w końcu znalazł się gracz, który trafił wszystkie liczby.

Czwartkowe losowanie było szczęśliwe nie tylko dla jednego uczestnika. Odnotowano również 88 wygranych drugiego stopnia, czyli tzw. "piątek", za które gracze otrzymają po ponad 4,7 tys. zł, a także ponad cztery tysiące "czwórek", nagradzanych kwotą 137 zł każda.

Lotto w Polsce. Co to za gra?

Lotto to najstarsza i najbardziej rozpoznawalna gra liczbowa w Polsce, zarządzana przez Totalizator Sportowy. Pierwsze losowanie odbyło się w styczniu 1957 roku i od tamtej pory przyciąga graczy prostą zasadą: trzeba wskazać sześć liczb z puli od 1 do 49.

Typować można samodzielnie na kuponie albo skorzystać z opcji losowego wyboru liczb. Gracze mają też możliwość stawiania zakładów systemowych, czyli obstawiania większej liczby liczb, co automatycznie tworzy wiele kombinacji.

Lotto działa w formule kumulacyjnej. Jeśli nikt nie trafi szóstki, pula przechodzi na kolejne losowanie i rośnie, aż znajdzie się zwycięzca. Wygrane wypłacane są już od trzech trafionych numerów. Mimo że dziś obowiązuje nazwa Lotto, wielu wciąż używa dawnego określenia Toto-Lotek, które utrwaliło się przez lata.

Źródło: MEDIA, lotto.pl