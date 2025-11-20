Lotto od lat przyciąga ludzi marzących o odmianie losu. Każde losowanie to dla wielu szansa na dom, podróże czy spokojną przyszłość. Nic więc dziwnego, że historie o wielkich trafieniach budzą ogromne emocje. Jeszcze większe wywołują jednak opowieści o osobach, które wygrały fortunę i mimo to nigdy się po nią nie zgłosiły.

Przyczyn bywa wiele. Czasem kupon znika gdzieś między innymi papierami. Innym razem zostaje zniszczony lub wyrzucony przez pomyłkę. Zdarza się też zwykłe niedopatrzenie, gdy gracz nie sprawdza wyników przez długi czas. W grach online dochodzi kolejny problem. Niektórzy nie logują się na konto, chociaż system próbuje ich o wszystkim informować.

17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski

Reguły Lotto są sztywne. Na zgłoszenie się po wygraną przysługują dwa miesiące od losowania. W wyjątkowych przypadkach można ten czas przedłużyć, lecz maksymalnie do sześciu miesięcy. Po tym terminie prawo do nagrody wygasa i nic już nie da się zrobić.

To nie są jedynie zapisy w regulaminie. W praktyce zdarzały się wielokrotnie sytuacje, w których zwycięzcy nie pojawili się po odbiór, choć stawki były ogromne.

Lotto. Najbardziej znane utracone wygrane

Jak czytamy w serwisie gs24.pl największa nieodebrana wygrana w Polsce padła w 2012 roku w Chojnicach. Trafiono ponad 17 milionów złotych. Kupon był poprawny, wszystko się zgadzało, ale nikt nie zgłosił się po pieniądze. Do dziś uchodzi to za jeden z najbardziej zagadkowych przypadków.

Na drugim miejscu jest historia z 2008 roku z Wejherowa, gdzie czekało prawie 12 milionów złotych. I znów, zwycięzca nigdy się nie pojawił. W ostatnich latach także zdarzały się podobne sytuacje. W 2023 roku gracz internetowy nie odebrał 2,4 miliona złotych. Rok wcześniej w Lotto Plus przepadł milion.

Co dalej z takimi pieniędzmi z Lotto?

Choć zwycięzca traci prawo do swojej wygranej, pieniądze nie przepadają całkowicie. Totalizator Sportowy przeznacza je na kolejne pule nagród, więc paradoksalnie czyjaś utracona szansa może zapewnić ogromne szczęście komuś innemu.

Lotto w Polsce. Co to za gra?

Lotto to najstarsza i najbardziej rozpoznawalna gra liczbowa w Polsce, zarządzana przez Totalizator Sportowy. Pierwsze losowanie odbyło się w styczniu 1957 roku i od tamtej pory przyciąga graczy prostą zasadą: trzeba wskazać sześć liczb z puli od 1 do 49.

Typować można samodzielnie na kuponie albo skorzystać z opcji losowego wyboru liczb. Gracze mają też możliwość stawiania zakładów systemowych, czyli obstawiania większej liczby liczb, co automatycznie tworzy wiele kombinacji.

Lotto działa w formule kumulacyjnej. Jeśli nikt nie trafi szóstki, pula przechodzi na kolejne losowanie i rośnie, aż znajdzie się zwycięzca. Wygrane wypłacane są już od trzech trafionych numerów. Mimo że dziś obowiązuje nazwa Lotto, wielu wciąż używa dawnego określenia Toto-Lotek, które utrwaliło się przez lata.

