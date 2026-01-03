Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw

Wydane w sobotę rano ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obejmą obszar części województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty obowiązywać będą od soboty od godz. 10 do godz. 22. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm.

Reklama
Wracają intensywne śnieżyce i zawieje śnieżne. Będzie ślizgawica. IMGW ostrzega przed bardzo trudnymi warunkami na drogach
Wracają intensywne śnieżyce i zawieje śnieżne. Będzie ślizgawica. IMGW ostrzega przed bardzo trudnymi warunkami na drogach

Zobacz również

Nadal aktualne są ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm. Ostrzeżenia potrwają do nocy z soboty na niedzielę.

IMGW informuje o prognozowanych zawiejach i zamieciach

Wcześniej Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla południa województwa małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, a także dla części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu. Alerty te potrwają do soboty do godz. 18.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Czy to już prawdziwa zima? Co przyniesie pierwsza sobota stycznia? Znamy prognozę
Czy to już prawdziwa zima? Co przyniesie pierwsza sobota stycznia? Znamy prognozę

Zobacz również
Reklama

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.