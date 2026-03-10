Weronika Schreiber jest trzecią żoną Łukasza Schreibera. Para wzięła ślub we wrześniu ubiegłego roku. Polityk zamieścił wówczas na swoim instagramowym profilu zdjęcie z ceremonii i napisał, że był to najpiękniejszy dzień w jego życiu.

Żona Łukasza Schreibera zniknęła z social mediów

Żona polityka PiS jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie zamieszcza posty, w których informuje, co słychać u niej zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Ostatnio Weronika Schreiber zniknęła z social mediów. Teraz wróciła i wyjaśniła, co się stało.

Weronika Schreiber miała wypadek

Ujawniła, że powodem jej milczenia oraz nieobecności był wypadek. Nie pisałam o tym wcześniej. Zniknęłam, ponieważ musiałam ochłonąć. Miałam wypadek samochodowy, doznałam urazu szyi. Na szczęście oprócz tego nic innego mi się nie stało. Sam wypadek był dla mnie jednak dość traumatyczny, potrzebowałam chwili czasu i spokoju - pisze Weronika Schreiber.

Łukasz Schreiber w grudniu miał operację

W grudniu ubiegłego roku jej mąż i polityk PiS musiał poddać się operacji. "Otrzymałam od was przez ostatnie dni dziesiątki wiadomości z pytaniami, dlaczego mnie tutaj nie ma. Mój mąż przeszedł dzisiaj operację. To był czas pełen przygotowań i stresu. Potrzebujemy teraz ciszy. Wrócę do was niebawem!" - pisała wówczas Weronika Schreiber. Sam polityk poinformował wówczas, że z powodu rekonwalescencji, nie będzie obecny na posiedzeniu Sejmu.