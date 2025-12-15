Łukasz Schreiber w sierpniu tego roku ożenił się z Weroniką Reiter. O tym, że drugi raz stanął na ślubnym kobiercu poinformował w sieci. Jego nowa żona wzbudza spore zainteresowanie.

Łukasz Schreiber ożenił się po raz drugi

Weronika Reiter a od kilku miesięcy Schreiber wyznała w rozmowie z Plejadą, że nie lubi, gdy wmawia jej się, że próbuje zbudować coś "na plecach Łukasza". Nie jest to prawda, bo cała aktywność, jaką mam w mediach społecznościowych jest skierowana na biznes - mówiła żona posła PiS.

Reklama

Łukasz Schreiber i jego żona starają się o dziecko

Wyznała wówczas, że obydwoje starają się o dziecko. Bardzo chcemy oboje [mieć dziecko]. Oby tak się wszystko poukładało po naszej myśli. Osoby nam najbliższe znają sytuację, znają temat. Jak będę w ciąży, to się oczywiście wszyscy państwo dowiecie. To jest coś, co zawsze prędzej czy później wyjdzie. Nie zawsze mamy to od razu, czego byśmy chcieli i czasem o pewne rzeczy trzeba dłużej powalczyć, choć ta walka nie jest prosta - wyznała.

Łukasz Schreiber w szpitalu. Przeszedł operację

Okazuje się, że Łukasz Schreiber trafił do szpitala. Jego żona zamieściła w sieci zdjęcia, na których widać dłoń posła PiS z założonym wenflonem. Weronika Schreiber wyjaśniła, dlaczego tak długo była nieobecna w mediach społecznościowych.

Otrzymałam od was przez ostatnie dni dziesiątki wiadomości z pytaniami, dlaczego mnie tutaj nie ma. Mój mąż przeszedł dzisiaj operację. To był czas pełen przygotowań i stresu. Potrzebujemy teraz "ciszy". Wrócę do was niebawem - napisała. Podziękowała przy okazji bliskim za wsparcie.