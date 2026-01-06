W badaniu, opublikowanym na stronie Wirtualnej Polski, spytano respondentów, czy ich zdaniem koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga, Lewica) przetrwa 2026 rok w niezmienionym składzie.

Jak czytamy, z sondażu wynika, że Polacy "obstawiają scenariusz stabilizacyjny". Łącznie 51,3 proc. ankietowanych uważa, że obecna koalicja dotrwa do końca 2026 roku bez zmian personalnych i partyjnych, z czego 13,4 proc. jest o tym przekonana zdecydowanie, a 37,9 proc. "raczej".

Czy rząd Donalda Tuska dotrwa do 2026 roku? Polacy ocenili [SONDAŻ]

Z badania wynika też, że ankietowanych, którzy przewidują rozpad lub rekonstrukcję rządu, jest łącznie 32,1 proc. (w tym 10,0 proc. zdecydowanych pesymistów).

Jak wskazano, uwagę zwraca jednak stosunkowo wysoki odsetek osób zdezorientowanych sytuacją polityczną, bo aż 16,6 proc. badanych nie potrafi ocenić, czy rząd utrzyma się w obecnej formule.

W badaniu dla Wirtualnej Polski aż 86 proc. wyborców koalicji (KO, Trzecia Droga, Lewica) deklaruje przekonanie, że sojusz przetrwa kolejny rok. Co istotne, w tej grupie praktycznie nie ma pesymistów – zaledwie 9 proc. dopuszcza myśl o zmianach w składzie rządu.

Z sondażu wynika, że choć wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja) przeważa sceptycyzm (46 proc. uważa, że koalicja nie przetrwa), to 36 proc. ankietowanych przyznaje, że rząd Donalda Tuska utrzyma się w obecnym kształcie.

"Największą zagadką pozostają »pozostali wyborcy«. To grupa najbardziej niepewna jutra – aż 31 proc. z nich nie ma zdania na temat przyszłości rządu. Wśród tych, którzy wyrazili opinię, przeważają sceptycy (39 proc.) nad optymistami (30 proc.)" - podaje Wirtualna Polska.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.