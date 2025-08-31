Łukasz Schreiber to jeden z tych polityków PiS, o którym jakiś czas temu było bardzo głośno. Wszystko przez byłą żonę, która pojawiła się w programie Top Model oraz ogłoszonych na antenie jednej z rozgłośni radiowych, że się z nią rozwodzi.

Łukasz Schreiber rozwiódł się z Marianną. Co z unieważnieniem ślubu kościelnego?

Były minister i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów w czerwcu zakończył swoje małżeństwo z Marianną Schreiber. Para rozwiodła się. Była żona Łukasza Schreibera pytana o to, czy zamierza unieważnić ślub kościelny stanowczo zaprzeczyła.

Łukasz Schreiber wziął trzeci ślub. Pokazał zdjęcia

Polityk PiS nie ukrywał, że podobnie jak jego była żona, układa sobie życie u boku nowej ukochanej. Wybranką jego serca jest Weronika. Po oświadczynach, które ukochana Łukasza Schreibera przyjęła bez wahania, przyszedł czas na ślub. W sierpniu zostali małżeństwem.

Polityk PiS nie zamierzał tego ukrywać i opublikował w sieci zdjęcia z uroczystości. Na jednej z fotografii pozował z żoną na tle wody. "Najpiękniejszy dzień" – napisał pod zdjęciem. Internauci szybko pospieszyli z gratulacjami.

"Wszystkiego najlepszego dla was", "Niech wam się wiedzie", "Gratulacje panie Łukaszu" – pisali internauci. Komplementowano również pannę młodą. "Kobieta piękna” – pisano.

Marianna Schreiber o ślubie byłego męża. Nie obyło się bez krytyki

Marianna Schreiber również zabrała głos i nie szczędziła byłemu mężowi uszczypliwości.

Mój były mąż, dziś strzelił hat - tricka. Wziął trzeci ślub. Ten reprezentant prawicowej partii politycznej ma duży ciąg na bramkę i jestem przekonana, że to nie jest ostatni raz, kiedy powiedział "tak" w urzędzie stanu cywilnego. Łukaszowi bardzo łatwo przychodzi wstępować w związek małżeński, wszak jest to jego trzecia żona i zapewne nie ostatnia - napisała. W swoim wpisie wspomniała o relacji polityka PiS z córką.

Szkoda tylko, że od kilku miesięcy nie znalazł godziny dla swojej córki. Rozumiem, że obowiązki narzeczonego - pana młodego uniemożliwiały mu osobisty kontakt z Patrysią, ale mógłby przynajmniej dla zachowania ludzkiej przyzwoitości, chcąc zachować elementarne poczucie ojcowskiej godności, odebrać choć raz jeden z wielu telefonów swojej córki - czytamy.

Zwróciła się również do nowej żony polityka PiS. Życzyła jej, aby była "ostatnim numerem na liście ofiar tego predatora seksualnego". Do wpisu dołączyła zdjęcie ze swoim narzeczonym, czyli synem Ryszarda Czarneckiego.