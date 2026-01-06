Bela Tarr inspirował się twórczością Andrieja Tarkowskiego, a także malarstwem Petera Bruegla i Hieronima Boscha. Jego dzieła miały niezwykły, oryginalny styl. Był mistrzem nastroju i głębokiej refleksji.

Nie żyje ceniony aktor. Zmarł na wakacjach w Maroku
Nie żyje ceniony aktor. Zmarł na wakacjach w Maroku

Zobacz również

Najwybitniejszy filmowiec epoki

Krytycy uznawali go za jednego z najwybitniejszych filmowców epoki. Jego styl, charakteryzujący się długimi ujęciami i surowym przedstawieniem egzystencjalnej rozpaczy, zyskał powszechne uznanie dzięki filmowi "Sátántangó" ("Szatańskie tango") z 1994 roku na podstawie powieści László Krasznahorkaia - trwającemu siedem i pół godziny i wymienianemu jako jeden z najlepszych filmów XX wieku.

Reklama
Podano szczegóły pogrzebu Michała Urbaniaka. Tu spocznie wielki artysta
Podano szczegóły pogrzebu Michała Urbaniaka. Tu spocznie wielki artysta

Zobacz również

Ostatni film Beli Tarra

Film "Koń turyński" z 2011 roku, zrealizowany przez Tarra wspólnie z żoną Agnes Hranitzky, otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia - Nagrodę Grand Prix Jury - na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Scenariusz Tarr napisał razem z László Krasznahorkaiem. Jak informował niemiecki dziennik "Tagesspiegel", węgierska premiera obrazu została opóźniona, ponieważ w wywiadzie dla gazety reżyser skrytykował rząd premiera Viktora Orbana i oskarżył go o prowadzenie "wojny kulturowej" przeciw artystom i intelektualistom. Mimo sukcesu filmu i entuzjastycznych recenzji Tarr ogłosił, że "Koń turyński" był jego ostatnim filmem fabularnym.

Stali współpracownicy Beli Tarra

Współpracował na stałe z pisarzem i scenarzystą Laszlem Krasznahorkaiem, laureatem literackiej Nagrody Nobla, oraz z żoną Agnes Hranitzky, montażystką, która stała się współreżyserką jego filmów.