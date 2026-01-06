"Ukraina będzie potrzebowała silnych gwarancji bezpieczeństwa, by odstraszyć Rosję od ponownej agresji. Koalicja chętnych istnieje po to, aby zamienić plany w rzeczywistą ochronę. Przywódcy spotkali się w Paryżu, by sfinalizować te gwarancje" - napisała Kallas w serwisie X.

Przełom w Paryżu. Zapadły decyzje ws. bezpieczeństwa Ukrainy

Wtorkowemu spotkaniu w Paryżu przewodniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wzięli w nim udział szefowie 27 państw i rządów krajów europejskich, w tym premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, szef NATO Mark Rutte i liderzy UE. Obecni byli także przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner, czyli negocjatorzy strony amerykańskiej w rozmowach pokojowych.