Krzysztof Jackowski to jasnowidz, który nie tylko pomaga tym, którzy poszukują bliskich osób, które zaginęły lub zostały uprowadzone, ale od pewnego czasu zajmuje się także przepowiedniami dotyczącymi polityki.

Wizje Krzysztofa Jackowskiego. Polska bez głowy państwa

Na swoim kanale na YouTubie porusza tematy związane m.in. z III wojną światową, ale także polską polityką. Jakiś czas temu jasnowidz Jackowski wieszczył, że Karol Nawrocki, który został prezydentem Polski, będzie miał kłopoty podczas swojej prezydentury. Jego kadencja rozpocznie się w kraju a dokładnie w Belwederze a zakończy na uchodźstwie. Według jego wizji Polska nie będzie miała głowy państwa w latach 2026-2028.

Jackowski przepowiadał zmianę rządu. "Kluczowe pięć lat"

Jasnowidz Jackowski dzielił się również swoją wizją na temat rządu Tuska. Twierdził, że jesienią upadnie. Twierdził, że nie chodzi o wcześniejsze wybory, ale nową koalicję. Bardzo ważną rolę będzie odgrywał Nawrocki. Będzie bardzo mocno obnażał Tuska, ale nie będzie obrażał koalicjantów. Jesienią możemy mieć zmianę rządu- mówił Jackowski.

Jasnowidz z Człuchowa wieszczył również, że kadencja Karola Nawrockiego będzie tą podczas której nastąpią znaczące zmiany. Kluczowe dla rządu oraz przyszłości Polski będzie najbliższe pięć lat.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Tusk będzie miał kłopoty

Teraz w rozmowie z "Super Expressem" po raz kolejny wrócił do tematu przyszłości rządu Tuska. Jego zdaniem premier "będzie miał kłopoty", ale przetrwa i nie upadnie.

Ja mówiłem, że jak prezydentem zostanie silny człowiek, to Donald Tusk przejdzie do defensywy. Karol Nawrocki będzie chciał rządzić dekretami. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. On ma przygotowane te dekrety. To będzie zupełnie inna prezydentura niż Andrzeja Dudy. Te dekrety będą populistyczne ale będą podobać się ludziom. Rząd Donalda Tuska teraz przetrwa. Tusk będzie miał kłopoty z dwoma małymi partiami jesienią - uważa jasnowidz Jackowski.