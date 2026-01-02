Premier Donald Tusk w noworocznym orędziu podkreślił, że 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia, budowy najsilniejszej armii w Europie, zintensyfikowania inwestycji infrastrukturalnych i odbudowy przemysłu, w tym obronnego. Zapowiedział też "dociśnięcie śruby" przestępcom. Szef rządu zaznaczył, że miniony rok, mimo turbulencji na świecie, w Polsce był rokiem przełomu.

Polityk PiS o "dramacie"

W Polsat News, w programie "Debata Gozdyry" dziennikarka poprosiła polityków o komentarz do słów premiera. " Donald Tusk regularnie kłamie, nabija Polaków w butelkę, gdzie są rozwiązania gospodarcze, o których on mówił że zablokuje je w Unii Europejskiej. Przesunął ETS2, jeżeli widzowie chcą się dzisiaj dowiedzieć, co ich czeka jeśli chodzi o politykę Donalda Tuska Mercosur - dramat dla polskiego rolnictwa, ETS2 - ponad 40gr na jednym litrze benzyny" - wyliczał polityk.

Polityk PiS o "nieuctwie kolegów"

W monolog Ozdoby wtrącili się posłowie Adrian Witczak z PO i Adam Gomoła z Polski 2050. Stwierdzili oni, że to PiS negocjował umowę Mercosur i system ETS. Witczak przypomniał też, że Ozdoba był ministrem, gdy Zjednoczona Prawica negocjowała oba dokumentu. "Gdzie w PiS? No panie! To jest kwestia nieuctwa. Wy jesteście nieukami we dwóch. Nie odróżniasz ETS 1 od ETS 2" - odpowiedział im europoseł PiS. "Pan jest oszustem" - stwierdził Ozdoba. "Skończmy z ludźmi, którzy nie potrafią podstawowych rzeczy rozróżnić" - wykrzyczał polityk PiS. Nastroje w studiu próbowała złagodzić Agnieszka Gozdyra, która zaapelowała o polityków o spokojną rozmowę. Przeprosiła też widzów za to, że nie przyniosła swojego słynnego już dzwonka do uspokajania polityków.