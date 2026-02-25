Były prezydent przyjechał do Kijowa w związku z obchodami czwartej rocznicy pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Został zaproszony na konferencję Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES)

Kwaśniewski: Przypomina mi to słowa Jana Pawła II

Dziennikarze pytali go m.in. o ocenę wystąpienia marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Radzie Najwyższej, w którym powiedział on m.in. że jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej rozwoju w będzie jej akcesja do Unii Europejskiej. Polska wspiera te dążenia z całą mocą. Będziecie w Unii Europejskiej – powiedział Czarzasty zwracając się do Ukraińców.

Kwaśniewski ocenił, że "jeżeli jesteśmy rozumni, jeżeli myślimy o dobrej przyszłości Europy, to tak musi się stać".

Przypomina mi to słowa Jana Pawła II w 2003 roku, który powiedział jeszcze przed wejściem Polski do Unii, że Polska potrzebuje Europy, Europa potrzebuje Polski. Dzisiaj to powtarzam w sprawie Ukrainy. Ukraina potrzebuje Europy, a Europa potrzebuje Ukrainy. To jest nasz wspólny interes wzmacniający nas, dający więcej poczucia bezpieczeństwa, dający więcej szans na rozwój – powiedział były prezydent.

Kwaśniewski wyraził nadzieję, że proces negocjacyjny Ukrainy przebiegnie szybciej, niż przed laty trwało to w przypadku Polski. Zauważył jednak, że wówczas sytuacja była inna.

Nam było łatwiej, bo byliśmy w czasie, kiedy świat był spokojniejszy, świat był bardziej przewidywalny. Nie było wojny, nie było rosyjskiej agresji, nie było tak trudnych momentów, jakie przeżywa dzisiaj Ukraina. Ale trzeba wyciągać wnioski, (...) nie rezygnować z kryteriów, nie rezygnować z zasad, ale przyspieszyć procedury tak, żeby Ukraina mogła stać się członkiem Unii Europejskiej – podobnie jak Zachodnie Bałkany – szybciej, a nie później – powiedział.

Kwaśniewski: Duda bardziej empatyczny niż Nawrocki

Zapytany o nieobecność w Kijowie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, Kwaśniewski ocenił, że skład delegacji "jest na dobrym poziomie". Ze strony polskiej w uroczystościach uczestniczy wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dopytywany o politykę KPRP ocenił, że poprzedni prezydent, Andrzej Duda "wykazywał dużo więcej empatii w kwestiach ukraińskich, niż prezydent Nawrocki". Stwierdził, że "historii nie zmienimy, a przyszłość możemy kształtować".

Myślę, że prezydent Nawrocki jest ukształtowany ciągle przez swoje doświadczenia z IPN-u i jest jakby nazbyt zdeterminowany tą historią, tragiczną historią zbrodni, masakry wołyńskiej itd. Ale wiedząc to wszystko i mając pełne poczucie odpowiedzialności za pochówek tych ofiar, za uszanowanie tych ofiar, trzeba jednak patrzeć w przód. Patrzeć na to, jak relacje polsko-ukraińskie mają wyglądać za 20 lat, za 50 lat, za 100 lat – powiedział były prezydent.

Kwaśniewski: Ukraińcy są nam wdzięczni do dziś

Kwaśniewski przypomniał też o zaangażowaniu Polaków w pomoc Ukraińcom. Powiedział, że do dziś otrzymuje ze strony Ukraińców wiele wyrazów wdzięczności.

Mam nadzieję, że te miesiące zaraz po wybuchu wojny, czyli po 24 lutego 2022 roku, będą takim mitem założycielskim nowych relacji polsko-ukraińskich. Trudnych, bo znamy historię, wiemy jak było w przeszłości, ale jednak pięknych – podsumował.

Antyukraińską retorykę niektórych polskich polityków Kwaśniewski ocenił mianem cynicznej gry. Zwrócił uwagę, że tego typu wypowiedzi szkodzą polsko-ukraińskim relacjom.