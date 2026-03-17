Wrzosek obecna na przesłuchaniu Suskiego

Suski został wezwany do prokuratury okręgowej w Warszawie w sprawie jaką posłowi PiS Jackowi Ozdobie wytoczyła Ewa Wrzosek. Na przesłuchanie przyszła pani Wrzosek, jak ją zobaczyłem to skoczyło mi ciśnienie. Bardzo źle się poczułem, poprosiłem o wezwanie karetki pogotowia. Powiedziałem do Wrzosek, że ja tu nie chcę umierać jak Basia Skrzypek. Jak mnie lekarze badali to Wrzosek przyglądała się. Powiedziałem do niej: co zemsta na zimno? - mówił na antenie TV Republika Suski.

Suski 1 kwietnia znów stawi się na przesłuchaniu

We wtorek do żadnych czynności nie doszło, bo do incydentu doszło jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania posła PiS. Kolejny termin prokuratorzy wyznaczyli na 1 kwietnia.

Rok temu zmarła Barbara Skrzypek

Przypomnijmy, że rok temu, 15 marca zmarła Barbara Skrzypek. Wieloletnia współpracownica Jarosława Kaczyńskiego kilka dni wcześniej została wezwana przez prokurator Wrzosek na przesłuchanie w tzw. sprawie dwóch wież.