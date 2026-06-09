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Nowe stowarzyszenie w PiS. Jacek Sasin staje na czele "Po Pierwsze Polska"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 21:05
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Jacek Sasin
Jacek Sasin/PAP Archiwalny
Jacek Sasin ogłosił powstanie stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska", które zrzesza parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Organizacja stawia sobie za cel wzmacnianie jedności partii, tworzenie nowych rozwiązań programowych oraz aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka.

Jacek Sasin, poseł i były wicepremier, poinformował o utworzeniu stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska". Organizacja funkcjonuje wewnątrz struktur Prawa i Sprawiedliwości. Sasin objął funkcję prezesa nowej grupy. Inicjatywa szybko zyskała zwolenników – już na starcie złożono ponad 100 deklaracji członkowskich od parlamentarzystów partii.

Jaki jest cel stowarzyszenia?

Członkowie stowarzyszenia jasno określają swoje priorytety. Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych – napisał Sasin na platformie X.

Autorzy projektu podkreślają pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz lidera partii, Jarosława Kaczyńskiego. Sasin zaznaczył, że grupa nie buduje odrębnych struktur terenowych i nie działa poza partią. Obecnie członkowie stowarzyszenia przygotowują formalną rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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Kto zasiada we władzach?

W skład kierownictwa stowarzyszenia wchodzą doświadczeni politycy PiS. Funkcje wiceprezesów objęli:

  • Elżbieta Witek (posłanka),
  • Tobiasz Bocheński (europoseł),
  • Patryk Jaki (europoseł).
  • Za sprawy administracyjne odpowiadają: poseł Michał Moskal (sekretarz) oraz poseł Marek Wesoły (skarbnik).

To nie pierwsze stowarzyszenie w PiS

"Po Pierwsze Polska" to druga inicjatywa tego typu wewnątrz PiS w ostatnich miesiącach. W kwietniu własne stowarzyszenie o nazwie "Rozwój Plus" założył Mateusz Morawiecki. Wówczas część kierownictwa partii odebrała ten ruch sceptycznie, widząc w nim próbę tworzenia alternatywnego ośrodka wpływów. Jacek Sasin swoim komunikatem stara się podkreślić, że jego projekt służy konsolidacji, a nie podziałom wewnątrz formacji.

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Źródło PAP
Tematy: PiSJacek SasinPrzemysław Czarnekpo pierwsze polska
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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