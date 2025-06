Jacek Sasin utrzymuje, że Polacy są zmęczeni rządem Tuska. Polacy mają dosyć rządu Tuska i to jest chyba podstawowy przekaz. To, o czym mówił Karol Nawrocki – przeprowadźmy referendum nad rządami Tuska. Rzeczywiście takie referendum się odbyło. Rząd Tuska jest dziś chyba najgorzej ocenianym rządem ostatnich kilkunastu lat. Ma fatalne notowania – ocenił w Radiu ZET.

Według Sasina, wynik wyborów prezydenckich pokazuje, że "Polacy chcą zmiany, mają dosyć 1,5 roku, sytuacja się pogorszyła, ludziom żyje się gorzej, w kraju jest bardzo ciężka atmosfera, atmosfera strachu." Były wicepremier skrytykował również działania służb podczas kampanii: To, co działo się w czasie tej kampanii – ganianie, ściganie przez plutony policjantów, służby, Zorro, Batmana. Ta władza stała się straszna i śmieszna. Polacy chcą władzy skutecznej i poważnej.

"Małpa z brzytwą"

Jacek Sasin nie szczędzi ostrych słów pod adresem Donalda Tuska.Taka małpa z brzytwą to dziś Tusk – komentuje. Wzywa premiera do wzięcia przykładu z rumuńskiego kolegi, który podał się do dymisji po przegranych wyborach prezydenckich przez jego kandydata.

Reklama

Gość Radia ZET uważa, że Polska w ciągu ostatnich 1,5 roku "miała tyle z demokracją, co Sasin z tańcem w balecie." Stwierdza również, że kampania wyborcza była "krajem bezprawia", za co odpowiada Tusk. Dodaje, że "Trzaskowski przegrał, bo Polacy widzieli, że to marionetka Tuska."

Reklama

Przyspieszone wybory i koalicja PiS-Konfederacja?

Jacek Sasin zapowiada, że PiS jest gotowe na szerszą koalicję "polskich spraw". Zależy nam na zmianie władzy. Ta władza jest zła dla Polski. Przyspieszone wybory to byłyby najlepszym rozwiązaniem, ale troszkę nie wierzę, że to będzie możliwe, żeby do nich doprowadzić – ocenia Sasin. Podkreśla jednak, że PiS "absolutnie" jest zainteresowane jak najszybszą zmianą władzy i będzie "zachęcać środowiska patriotyczne" do wcześniejszych wyborów.

Pytany o możliwość rządu PiS-Konfederacja, Sasin odpowiada: Oczywiście, że jest możliwy. Dziś większości nie mamy. Jestem przekonany, że gdybyśmy w 2023 mieli taką większość, to taki rząd powstałby już wtedy. Dziś myślę, że powstałby łatwiej.

Jacek Sasin ocenia Karola Nawrockiego

Sasin ma również jasną wizję prezydentury Karola Nawrockiego.Na pewno będzie to prezydent bezwzględny, jeśli chodzi o obronę polskich interesów. Nie cofnie się, nie pójdzie na żadne kompromisy. Niezależnie od sił w kraju, za granicą – uważa polityk PiS. Pytany, czy oznacza to "weto za wetem", Sasin odpowiada: Ja myślę, że nie zawaha się przed blokowaniem złych rozwiązań, a te zapowiedzi już były – ustawa o mowie nienawiści, Zielony Ład, Pakt Migracyjny. Na pewno będzie skutecznie prezydent Nawrocki wetował.