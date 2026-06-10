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Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Alarmujący wynik przed najbliższymi wyborami

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
38 minut temu
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Donald Tusk
Polacy ocenili rząd w sondażu. "To poważne zagrożenie dla Donalda Tuska"/PAP
54 proc. badanych w sondażu Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" źle oceniło rząd Donalda Tuska, 33 proc. - dobrze, a 13 proc. nie miało zdania. Okazuje, że opinia Polaków o rządzących jest coraz gorsza.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w środę, zapytano respondentów: jak oceniasz rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej. 54 proc. badanych oceniło rząd źle, 33 proc. dobrze, a 13 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem".

Ocena rządu Tuska coraz niższa

Niedawno sondaże wskazywały, że Polacy dają rządowi żółtą kartkę. Teraz to już czerwona. To poważne zagrożenie, tym bardziej że do wyborów pozostało nieco ponad rok, więc powinno być to dla rządu powodem do niepokoju –powiedział politolog, dr Bartłomiej Machnik w rozmowie z "Super Expressem". Jego zdaniem wynik sondażu jest też sygnałem, że dotychczasowa polityka, czy to komunikacyjna, czy związana z działaniami rządu, "jest po prostu nieprawidłowa"

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono 28 i 29 maja na próbie 1057 osób.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskPolacysondażrząd Donalda Tuska
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Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
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