Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Alarmujący wynik przed najbliższymi wyborami

W badaniu, którego wyniki opublikowano w środę, zapytano respondentów: jak oceniasz rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej. 54 proc. badanych oceniło rząd źle, 33 proc. dobrze, a 13 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem".

Ocena rządu Tuska coraz niższa

Niedawno sondaże wskazywały, że Polacy dają rządowi żółtą kartkę. Teraz to już czerwona. To poważne zagrożenie, tym bardziej że do wyborów pozostało nieco ponad rok, więc powinno być to dla rządu powodem do niepokoju –powiedział politolog, dr Bartłomiej Machnik w rozmowie z "Super Expressem". Jego zdaniem wynik sondażu jest też sygnałem, że dotychczasowa polityka, czy to komunikacyjna, czy związana z działaniami rządu, "jest po prostu nieprawidłowa"

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono 28 i 29 maja na próbie 1057 osób.