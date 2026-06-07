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Polacy zapytani o lidera prawicy. Nowy sondaż przyniósł zaskakujące wyniki, na czele dwa nazwiska

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:13
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Kogo Polacy widzą na czele prawicy? Zaskakujące wyniki nowego badania/East News
Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki są najczęściej wskazywani jako liderzy polskiej prawicy – wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej”. Jako lidera polskiej prawicy na prezesa PiS wskazało 19,7 proc. respondentów, a 19 proc. na prezydenta Karola Nawrockiego.

Metnzen na podium

Na trzecim miejscu znalazł się lider Konfederacji Sławomir Mentzen – jako lidera prawicy wskazało go 7 proc. ankietowanych, a 5,4 proc. ankietowanych widzi w tej roli lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Krzysztof Bosak jest liderem polskiej prawicy według 4,8 proc. badanych. Z kolei 3,6 proc. respondentów uważa za lidera polskiej prawej strony politycznej Przemysława Czarnka.

Odpowiedź "ktoś inny” wybrało 2,5 proc. uczestników badania.

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Jednocześnie znacząca grupa respondentów nie potrafiła wskazać jednej osoby pełniącej rolę lidera prawicy. Brak zdania zadeklarowało 37,9 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję SW Research wśród użytkowników internetowego panelu SW Panel 2–3 czerwca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 osób powyżej 18. roku życia.

Lidera polskiej prawicy. Polacy wskazali

W opublikowanym w sobotę sondażu przeprowadzonym dla "Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster 38 proc. Polaków za lidera polskiej prawicy uznało prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, 19 proc. wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego, a 5 proc. na lidera KKP Grzegorza Brauna.

Po 4 proc. respondentów jako lidera prawicy wybrało byłego premiera Mateusza Morawieckiego i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Z kolei odpowiedź „ktoś inny” wskazał 1 proc. ankietowanych, a bez zdania pozostało 29 proc.

Badanie przeprowadzono 28-29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

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Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskisondażKarol Nawrocki
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oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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