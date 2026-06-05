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Mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Polacy podzieleni w ocenach [SONDAŻ]

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:21
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Karol Nawrocki
Tak Polacy oceniają prezydenta Karola Nawrockiego/PAP
1 czerwca 2025 r. Karol Nawrocki wygrał II turę wyborów prezydenckich. Jak Polacy oceniają jego pracę? Więcej jest osób zadowolonych? Najnowszy sondaż pokazuje, że ludzie są mocno podzieleni w ocenach prezydentury Karola Nawrockiego.

W najnowszym sondażu dla Polsat News - zrealizowanym przez pracownię IBRiS - zapytano Polaków o ocenę dotychczasowych działań prezydenta Karola Nawrockiego. 1 czerwca 2026 r. minął rok od jego wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich.

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Tylu jest bardzo zadowolonych z pracy prezydenta Nawrockiego

Z działań głowy państwa zadowolonych jest 48,1 proc. badanych. W tym "zdecydowanie dobrze" ocenia prezydenta 24,9 proc. badanych, a "raczej dobrze" 23,2 proc.  Z kolei niezadowolonych z poczynań Nawrockiego jest 47,9 proc. ankietowanych. W tym "zdecydowanie źle" ocenia je 24,5 proc. pytanych, a "raczej źle" 23,4 proc. Badanych, którzy nie ocenili działań prezydenta, i wybrali opcję "trudno powiedzieć" było 4 proc. 

Tak oceniają Karola Nawrockiego kobiety

47,5 proc. badanych kobiet oceniło Karola Nawrockiego pozytywnie, w tym 21 proc. "zdecydowanie dobrze", a 26,5 proc. "raczej dobrze". Przeciwnego zdania było 47,6 proc. pań, w tym 24,3 proc. oceniło prezydenta "zdecydowanie źle", a 23,3 proc. "raczej źle". 4,9 proc. kobiet stwierdziło, że "trudno powiedzieć", gdy zapytano je o ocenę prezydentury Nawrockiego.

Tak oceniają Karola Nawrockiego mężczyźni

Z kolei z Nawrockiego zadowolonych jest 48,7 proc. mężczyzn, w tym 29,1 proc. oceniło go "zdecydowanie dobrze", a 19,6 proc. "raczej dobrze". Niewiele mniej - bo 48,2 proc. panów - jest niezadowolonych z działań prezydenta. W tym 24,8 proc. oceniło go "zdecydowanie źle", a 23,4 "raczej źle".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentsondażKarol Nawrocki
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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