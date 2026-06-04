To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tym razem święto polskiej piosenki potrwa aż cztery dni. Rozpoczęło się w Boże Ciało, 4 czerwca i zakończy w niedzielę, 7 czerwca.

Festiwal Opole 2026. Kto wystąpił w koncercie "Debiuty"?

Pierwszy dzień festiwalu otworzył koncert "Debiuty". Poprowadzili go Gabi Drzewiecka oraz Ralph Kaminski. Koncert ten rozpoczął się od muzycznego hołdu dla zmarłych w tym roku artystów Stanisławy Celińskiej, Michała Urbaniaka, Magdy Umer oraz Stanisława Soyki.

Potem swoje piosenki zaprezentowali debiutanci. W tegorocznym koncercie i konkursie "Debiuty" udział wzięli:

Martyna Baranowska

Jacko Brango

Sara Girgis

Michał Grobelny

Ola Kędra

Karolina Charko

Julia Wasielewska

Maja Oleśków

Małgorzata Boć

zespół 21 Gram.

Zespół 21 Gram to laureat Opolskich Eliminacji do Debiutów a Maja Oleśków jest zwyciężczynią wiosennej edycji programu "Szansa na Sukces. Opole 2026".

Festiwal Opole 2026. Kto wygrał "Debiuty?

Nagroda jury im. Anny Jantar w konkursie "Debiuty" została przyznana Karolinie Charko. Laureatka otrzymała Karolinę oraz 30 tys. złotych. Z kolei nagroda publiczności trafiła do Mai Oleśków. Otrzymała 20 tys. złotych. Nagroda specjalna w wysokości 20 tys. złotych trafiła w ręce zespołu 21 gram.