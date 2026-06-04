To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tym razem święto polskiej piosenki potrwa aż cztery dni. Rozpoczęło się w Boże Ciało, 4 czerwca i zakończy w niedzielę, 7 czerwca.
Festiwal Opole 2026. Kto wystąpił w koncercie "Debiuty"?
Pierwszy dzień festiwalu otworzył koncert "Debiuty". Poprowadzili go Gabi Drzewiecka oraz Ralph Kaminski. Koncert ten rozpoczął się od muzycznego hołdu dla zmarłych w tym roku artystów Stanisławy Celińskiej, Michała Urbaniaka, Magdy Umer oraz Stanisława Soyki.
Potem swoje piosenki zaprezentowali debiutanci. W tegorocznym koncercie i konkursie "Debiuty" udział wzięli:
- Martyna Baranowska
- Jacko Brango
- Sara Girgis
- Michał Grobelny
- Ola Kędra
- Karolina Charko
- Julia Wasielewska
- Maja Oleśków
- Małgorzata Boć
- zespół 21 Gram.
Zespół 21 Gram to laureat Opolskich Eliminacji do Debiutów a Maja Oleśków jest zwyciężczynią wiosennej edycji programu "Szansa na Sukces. Opole 2026".
Festiwal Opole 2026. Kto wygrał "Debiuty?
Nagroda jury im. Anny Jantar w konkursie "Debiuty" została przyznana Karolinie Charko. Laureatka otrzymała Karolinę oraz 30 tys. złotych. Z kolei nagroda publiczności trafiła do Mai Oleśków. Otrzymała 20 tys. złotych. Nagroda specjalna w wysokości 20 tys. złotych trafiła w ręce zespołu 21 gram.