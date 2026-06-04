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Opole Festiwal 2026. Kto wygrał koncert "Debiuty"?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 22:14
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Debiuty
Opole Festiwal 2026. Kto wygrał koncert "Debiuty"?/AKPA
Tegoroczny festiwal w Opolu trwa cztery dni. Ta muzyczna impreza nazywana świętem polskiej piosenki rozpoczęła się od koncertu "Debiuty". Kto podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu otrzymał tytuł najlepszego debiutanta? Kto wygrał koncert "Debiuty"?

To już 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tym razem święto polskiej piosenki potrwa aż cztery dni. Rozpoczęło się w Boże Ciało, 4 czerwca i zakończy w niedzielę, 7 czerwca.

Festiwal Opole 2026. Kto wystąpił w koncercie "Debiuty"?

Pierwszy dzień festiwalu otworzył koncert "Debiuty". Poprowadzili go Gabi Drzewiecka oraz Ralph Kaminski. Koncert ten rozpoczął się od muzycznego hołdu dla zmarłych w tym roku artystów Stanisławy Celińskiej, Michała Urbaniaka, Magdy Umer oraz Stanisława Soyki.

Opole Festiwal 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]
Opole Festiwal 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]

Potem swoje piosenki zaprezentowali debiutanci. W tegorocznym koncercie i konkursie "Debiuty" udział wzięli:

  • Martyna Baranowska
  • Jacko Brango
  • Sara Girgis
  • Michał Grobelny
  • Ola Kędra
  • Karolina Charko
  • Julia Wasielewska
  • Maja Oleśków
  • Małgorzata Boć
  • zespół 21 Gram.

Zespół 21 Gram to laureat Opolskich Eliminacji do Debiutów a Maja Oleśków jest zwyciężczynią wiosennej edycji programu "Szansa na Sukces. Opole 2026".

Festiwal Opole 2026. Kto wygrał "Debiuty?

Nagroda jury im. Anny Jantar w konkursie "Debiuty" została przyznana Karolinie Charko. Laureatka otrzymała Karolinę oraz 30 tys. złotych. Z kolei nagroda publiczności trafiła do Mai Oleśków. Otrzymała 20 tys. złotych. Nagroda specjalna w wysokości 20 tys. złotych trafiła w ręce zespołu 21 gram.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: festiwaltvpOpoleFestiwal w Opolu
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Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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