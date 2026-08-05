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Nie stać ich na własne cztery kąty. Coraz więcej młodych Amerykanów wraca do rodziców

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 10:41
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Nie stać ich na własne cztery kąty. Coraz więcej młodych Amerykanów wraca do rodziców
Nie stać ich na własne cztery kąty. Coraz więcej młodych Amerykanów wraca do rodziców/Shutterstock
Coraz więcej młodych Amerykanów poniżej 35. roku życia wraca do rodzinnych domów. Powodem są przede wszystkim wysokie koszty zakupu i wynajmu mieszkań, a także chęć oszczędzania w obliczu rosnących wydatków na życie.

Jak podaje serwis nieruchomości Realtor.com, w 2025 roku 25,2 miliona dorosłych osób poniżej 35. roku życia mieszkało w domu rodzinnym. Jest to wyższy odsetek niż w czasie pandemii COVID-19.

Praca nie wystarcza. Zarobki młodych Amerykanów nie nadążają za kosztami życia

Wiele osób wracających do rodziców pracuje zawodowo, lecz ich zarobki nie nadążają za inflacją. Spośród osób w wieku 25–34 lat mieszkających z rodzicami, ok. 7 na 10 jest zatrudnionych.

CBS News cytuje kobietę z Karoliny Południowej, która przyznała, że po rozstaniu z partnerem nie było jej stać na samodzielne utrzymanie mieszkania. Zarabiając około 60 tys. dolarów rocznie mogła opłacić tylko połowę czynszu. Nie była w stanie pokryć całości kosztów samodzielnie.

Wysokie czynsze i kredyty studenckie utrudniają samodzielność

Jeśli chce się to udźwignąć, mając jednocześnie na głowie spłatę kredytu studenckiego czy ratę za samochód, to bardzo trudno funkcjonować, zarabiając mniej niż 85 tys. dolarów. Społeczeństwo jako całość musi zareagować – oceniła 34-latka.

CBS News podkreśla, że marzenie o własnym domu staje się coraz trudniejsze w USA do spełnienia. Rosną bowiem ceny nieruchomości i oprocentowanie kredytów hipotecznych. Zgodnie z analizą platformy finansowej, LendingTree, mniej niż 4 na 10 gospodarstw domowych nieposiadających własnego mieszkania może sobie pozwolić na zakup domu na start.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

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Źródło PAP
Tematy: USAAmerykanie
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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