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Andrzej Morozowski nie żyje. Tak na wizji mówił o swojej chorobie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
29 minut temu
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Morozowski
Andrzej Morozowski nie żyje. Tak na wizji mówił o swojej chorobie/East News
Andrzej Morozowski nie żyje. Dziennikarz TVN24 odszedł w wieku 69 lat. Na ponad pół roku zniknął z wizji. Gdy wrócił w marcu 2026 roku, w programie "Tak jest" wyznał, że choruje na nowotwór.

Andrzej Morozowski nie żyje

Andrzej Morozowski nie żyje. Informacja o śmierci dziennikarza TVN24 obiegła media we wtorek, 4 sierpnia, po południu. Przez wiele lat Andrzej Morozowski był twórcą i prowadzącym program "Tak jest".

Informację o śmierci dziennikarza podano na antenie stacji TVN24. Dziś, 4 sierpnia, zmarł nasz kolega, autorytet Andrzej Morozowski - powiedział Tomasz Sianecki.

Andrzej Morozowski na pół roku zniknął z wizji

Dziennikarz miał 69 lat. Przez ostatni czas zmagał się z chorobą nowotworową. Dwa lata temu zniknął z wizji właśnie z powodu choroby. Jak wspominała na antenie TVN24 Justyna Dobrosz-Oracz dziennikarz długo zastanawiał się, czy powiedzieć publicznie o tym, z czym się zmaga.

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Podjął tę decyzję, bo widzowie zaczęli dopytywać się, dlaczego schudł i czy przypadkiem nie jest chory. Jeden z nich w kwietniu 2024 zapytał o nieobecność dziennikarza prowadzących "Szkło kontaktowe". Mogę państwu powiedzieć, że dzisiaj bardzo długo rozmawiałem z Andrzejem. Jest po pewnym zabiegu szpitalnym, tak to nazwijmy. Dochodzi do siebie - odpowiedział wówczas Tomasz Sianecki.

Andrzej Morozowski wyznał na wizji, że ma raka

Gdy dwa miesiące później Andrzej Morozowski wrócił na antenę podziękował widzom za wsparcie, jakie od nich otrzymał. Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy tak niepokoili się o moje zdrowie. Świadomość, że tak wiele osób trzyma kciuki za to, żebym wyzdrowiał, dodała mi sił. Jak widać, podziałało i mogę przedstawić państwu dzisiejszych państwa i moich gości - mówił wówczas.

Gdy rok później zniknął na pół roku i wrócił do programu "Tak jest" 5 marca 2026 roku, otwarcie przyznał, że zmaga się z rakiem. Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej - wyznał Andrzej Morozowski.

Kim był Andrzej Morozowski?

Dziennikarz TVN24 odszedł w wieku 69 lat. Był absolwentem wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Zanim trafił do TVN24, był dziennikarzem Radia Zet oraz reporterem sejmowym TVP. Widzowie przez ostatnie lata mogli oglądać jego rozmowy z politykami w programie "Tak jest".

Rozpoznawalność zdobył dzięki programowi "Teraz my!", który prowadził wspólnie z Tomaszem Sekielskim w latach 2005-2010. Był laureatem wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Pressa i Telekamer.

Dziennikarz, podobnie jak polityk, jest osobą publiczną. Musi mieć grubszą skórę [...]. Jeśli dziennikarz pisze artykuł o polityku i na lewo bierze za to pieniądze od jego przeciwnika, wtedy to jest ważna informacja. Mówi o rzetelności artykułu. Osoby publiczne muszą pogodzić się z tym, że mają mniej prawa do prywatności niż pozostali - mówił o swoim zawodzie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćchorobanie żyjeAndrzej Morozowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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