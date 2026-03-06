Andrzej Morozowski od lat prowadzi program "Tak jest", który jest emitowany na antenie TVN24 od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Dziennikarz zniknął z anteny z powodu problemów zdrowotnych, z którymi ponownie niedawno się zmagał. Teraz wrócił.

Andrzej Morozowski o chorobie nowotworowej

Andrzej Morozowski w czwartkowy wieczór ponownie pojawił się w programie "Tak jest" po półrocznej przerwie. Podczas prowadzenia wydania otwarcie powiedział, że zmagał się z chorobą nowotworową. Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej - powiedział dziennikarz.

Internauci życzą zdrowia

Internauci nie kryli poruszenia, widząc nagranie z jego udziałem. "Jesteś Tytanem!" - czytamy pod postem opublikowanym w mediach społecznościowych. "Dużo zdrowia panu życzę, panie Andrzeju. Zawsze bardzo lubiłem oglądać programy prowadzone przez pana. Jest pan bardzo dobrym dziennikarzem. Powodzenia w dalszej walce o zdrowie!" - napisano m.in.