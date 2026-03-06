Nawrocki i Tusk spotkają się w Pałacu Prezydenckim

Bogucki o zaproszeniu na spotkanie do Pałacu Prezydenckim, którego tematem będzie propozycja Karola Nawrockiego dotycząca "polskiego SAFE 0 proc." poinformował we wpisie na portalu "X".

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosiłem dziś Premiera Donalda Tuska, Wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na spotkanie z Panem Prezydentem, które odbędzie się we wtorek 10 marca 2026 r. o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim. Tematem spotkania będzie propozycja Prezydenta Karola Nawrockiego - #PolskiSAFE 0%. Termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu tak aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu - napisał szef KPRP.

Propozycja Nawrockiego alternatywą dla unijnego programu

Tematem spotkania ma być przedstawiona w środę przez prezydenta i prezesa NBP propozycja programu "polski SAFE 0 proc.", który ma być - jak podkreślali - korzystną i efektywną alternatywą dla unijnego programu SAFE finansowaną z pomocą NBP. Prezydent mówił wtedy, że "SAFE 0 proc." ma zagwarantować 185 mld złotych, które „nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu”.

Natomiast prezes NBP mówił w środę, że ta alternatywa dla unijnego SAFE „nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi” oraz że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z "żadnej części rezerw" NBP - gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu - natomiast „środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo” Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych. Również w czwartek Glapiński zaznaczył, ze zaangażowanie NBP w "polski SAFE 0 proc." będzie realizowane wyłącznie w granicach prawa i mandatu banku. Szef NBP dodał, że rezerwy banku centralnego, w tym złota nie będą uszczuplane.

Tusk "SAFE 0 proc." traktuje jako wsparcie

Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że traktują oni pomysł "SAFE 0 proc." jako ewentualne wsparcie działań, które już zaplanowano w ramach unijnego programu SAFE, ale nie może być to rozwiązanie alternatywne.

Wcześniej w piątek premier Tusk powiedział m.in., że „z serdeczną niecierpliwością” czeka na szczegóły inicjatywy prezydenta i prezesa NBP oraz stwierdził, że „to nie może być pojedynek polityczny i alternatywa dla tego, co już się udało załatwić”. Zwrócił się do prezydenta i prezesa NBP Adama Glapińskiego o jak najszybsze dostarczenie szczegółów "SAFE 0 proc." i zapewnił, że rząd w kilka godzin przekształci je w projekt ustawy i natychmiast skieruje do Sejmu.

MON gotowy do zagospodarowania dodatkowych środków

Z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w piątek, że jego resort jest gotowy zagospodarować w trybie pilnym dodatkowe środki na obronność. Dodał, że i te blisko 200 mld zł z unijnego SAFE, i „185 mld zł z budżetu NBP” jego resort przyjmie „w każdej chwili”. Potrzeby wojska i bezpieczeństwa państwa polskiego są jeszcze wyższe, niż suma tych dwóch projektów. Nie wolno tego stawiać jako alternatywy, ja to traktuję jako uzupełnienie i chęć zbudowania najsilniejszej armii w Europie do 2030 roku, polska armia może taką być - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że komisarzem UE ds. obrony Andrius Kubilius, z którym spotkał się w piątek, powiedział, że w kontekście środków z unijnego programu SAFE „Polska jest zwycięzcą”.

Kosiniak-Kamysz ponownie wyraził nadzieję, że prezydent podejmie „dobrą decyzję”, co do ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Chcę jeszcze raz z tego miejsca zaapelować, żeby jak najszybciej podjął tę decyzję. 200 mld czeka, firmy zbrojeniowe gotowe, wojsko potrzebuje tego wsparcia - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Polska największym beneficjentem SAFE

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni. Kontrakty finansowane z programu SAFE mają być zrealizowane do 2023 r. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji ws. ustawy wdrażającej program SAFE do 20 marca. Prezydent Nawrocki wielokrotnie mówił, że wątpliwości budzi kwestia warunkowości.