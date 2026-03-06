Magdalena Majtyka po raz ostatni była widziana wieczorem 4 marca we Wrocławiu na al. Karkonoskiej. W piątek pojawiły się informacje o tym, że w pobliżu Biskupic Oławskich odnaleziono samochód, którym się poruszała. Tego dnia służby rozpoczęły akcję w tym miejscu, m.in. przy użyciu psów tropiących. Po kilku godzinach poinformowano, że znaleziono ciało kobiety.

Na miejscu prowadzone są przez policję czynności pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci.

Aktorka miała 41 lat. Widzom była znana z ról w serialach, takich jak "Ojciec Mateusz", "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe" czy "Komisarz Alex". Pojawiała się w produkcjach również jako specjalistka od ewolucji kaskaderskich (m.in. "Kler", "1670" i "Wielka woda").