Od soboty 128 lutego USA i Izrael atakują Iran, który odpowiada ostrzeliwaniem m.in. amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.

"A może nominować prezydenta USA do Nobla?"

"NATO oszalało! Najpierw USA zabijają irańskiego przywódcę i rozpoczynają wojnę na Bliskim Wschodzie. Następnie idioci z NATO pod wodzą służalczego »synka« Trumpa Rutte'a. Rozważają powołanie się na Artykuł 5. A może nominować prezydenta USA do Pokojowej Nagrody Nobla za wywołanie wielkiej wojny, co? Orwell miał rację: wojna to pokój!" - napisał Miedwiediew na X.

Miedwiediew dezinformuje

Słowa Miedwiediewa o "rozważaniu" uruchomienia artykułu piątego przez NATO to akt dezinformacji. Artykuł ten mówi, iż każdy atak na któregoś z członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego powinien być traktowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same (casus foederis). Temat został wprawdzie podniesiony przez media po tym, jak na Morzu Śródziemnym systemy Sojuszu Północnoatlantyckiego zestrzeliły irański pocisk kierujący się w stronę Turcji, jednak nie poszło za tym nic więcej.