Od soboty 128 lutego USA i Izrael atakują Iran, który odpowiada ostrzeliwaniem m.in. amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.
"A może nominować prezydenta USA do Nobla?"
Miedwiediew dezinformuje
Słowa Miedwiediewa o "rozważaniu" uruchomienia artykułu piątego przez NATO to akt dezinformacji. Artykuł ten mówi, iż każdy atak na któregoś z członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego powinien być traktowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same (casus foederis). Temat został wprawdzie podniesiony przez media po tym, jak na Morzu Śródziemnym systemy Sojuszu Północnoatlantyckiego zestrzeliły irański pocisk kierujący się w stronę Turcji, jednak nie poszło za tym nic więcej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję