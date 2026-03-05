Dmitrij Pieskow został zapytany, czy Rosja zamierza udzielić Iranowi materialnego wsparcia, w tym dostaw broni, w związku z sobotnim atakiem Izraela i USA na ten kraj. W tym przypadku ze strony Iranu nie było żadnych próśb. Nasze stanowisko w tej sprawie jest dobrze znane i pozostaje niezmienne - odpowiedział.

Iran w zeszłym roku zawarł z Moskwą umowę o 20-letnim partnerstwie strategicznym, Rosja buduje dwa nowe bloki jądrowe w Buszehr, miejscu jedynej irańskiej elektrowni jądrowej, a Iran dostarczył Rosji drony Shahed do użycia przeciwko Ukrainie.

Rosja potępiła atak Izraela i USA na Iran

Rosja stanowczo potępiła atak Izraela i USA na Iran i wezwała do powrotu do negocjacji. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w rozmowie z irańskim odpowiednikiem wsparł irańskie władze. Nadal nie widzimy żadnych dowodów na to, że Iran opracowuje broń jądrową, co było głównym, jeśli nie jedynym uzasadnieniem wojny" - powiedział Ławrow. Dodał, że konsekwencje ataków na Iran są odczuwalne w całym regionie, a kraje arabskie ponoszą koszty gospodarcze i giną tam ludzie.

Rosja pomoże Iranowi?

"Poza działaniami dyplomatycznymi Rosja nie ma jednak innych możliwości wsparcia Iranu" - zauważa Anna Maria Dyner z Polskiego Instytuty Spraw Międzynarodowych. Jak przypomniała Rosja dostarczyła Iranowi broń (m.in. systemy obrony powietrznej S-300 i Tor-M1, samoloty szkolno-bojowe Jak-130, śmigłowce Mi-28, samochody opancerzone, karabiny).

18-19 lutego tego roku Rosja i Iran zorganizowały wspólne ćwiczenia morskie, jednak ich skala nie była znacząca. Wziął w nich udział wziął jeden rosyjski okręt. Działania Rosji nie wpłynęły jednak na kalkulacje USA i Izraela.