Wadephul podkreślił także, że Niemcy nadal wspierają Ukrainę.

Szef MSZ Niemiec: Wojna w Ukrainie najważniejsza

Nielegalna agresywna wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz związane z nią zagrożenie dla całego regionu pozostają dla Niemiec najważniejszą kwestią polityki bezpieczeństwa – oświadczył szef niemieckiego MSZ.

Hiszpania zaskoczona brakiem solidarności ze strony Niemiec

W poniedziałek hiszpański rząd przekazał, że dwie położone na południu Hiszpanii bazy wojskowe, które od lat użytkują amerykańscy żołnierze, nie udzielają pomocy armii USA w wojnie przeciwko Iranowi, rozpoczętej 28 lutego przez Stany Zjednoczone i Izrael. Prezydent USA Donald Trump zagroził we wtorek wprowadzeniem pełnego embarga handlowego wobec Hiszpanii.

Rząd w Madrycie "jest zaskoczony" brakiem solidarności ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza w obliczu gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa podczas spotkania polityków w Waszyngtonie – powiedział w środę minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares.

Kiedy dzielimy z innym krajem wspólną walutę, politykę handlową, rynek, oczekujemy takiej samej solidarności, jaką Hiszpania wykazała się np. wobec Danii, gdy pojawiły się groźby nałożenia ceł w związku ze sprawą Grenlandii (do której roszczenia zgłaszał Trump – PAP). Albo solidarności, jaką Hiszpania okazuje krajom ze wschodniej flanki – dodał polityk.