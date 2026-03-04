Ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji. Tureccy oficjele powiedzieli jednak potem agencji AFP, że celem ataku miał być Cypr, gdzie znajduje się brytyjska baza wojskowa, a nie Turcja.

Baza na Cyprze zaatakowana przez Iran

W nocy z niedzieli na poniedziałek ulokowana na Cyprze brytyjska baza wojskowa Akrotiri została zaatakowana przez Iran - przypomniała AFP. Wielka Brytania zapowiedziała wysłanie na wyspę okrętu wojennego, Francja - fregaty i środków obrony przeciwlotniczej. Dwie fregaty zapowiedziała również Grecja.

Reklama

Departament Stanu USA zezwolił części personelu dyplomatycznego, która nie jest niezbędna dla funkcjonowania amerykańskiej ambasady w Nikozji, na opuszczenie Cypru w związku z ostatnimi irańskimi atakami. Resort dyplomacji wyraził zgodę, aby niektórzy pracownicy i członkowie ich rodzin wyjechali z Cypru ze względów bezpieczeństwa - podała ambasada USA.

Reklama

Polacy na Cyprze

Polacy to jedna z najliczniejszych nacji odwiedzających Cypr. W 2024 roku na wyspę przyleciało ponad 337 tys. polskich turystów, co stanowiło 8,3 proc. wszystkich odwiedzających.

W poniedziałek ewakuowano cywilne lotnisko w Pafos, które położone jest około 60 km od zaatakowanej przez irańskiego drona bazy brytyjskich sił powietrznych (RAF) Akrotiri. Ewakuację przeprowadzono tuż po tym, jak na radarach dostrzeżono podejrzany obiekt.

Apel MSZ ws. Cypru

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało we wtorek do osób udających się na Cypr o zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz. Podróżni będą dzięki temu otrzymywać alerty w sprawie sytuacji bezpieczeństwa i ewentualnych utrudnień na lotniskach. Resort zwraca też uwagę na ewentualne zagrożenia dronami lub rakietami. Polski resort ostrzega również osoby przebywające na Cyprze.

Polski resort ostrzega również osoby przebywające na Cyprze. Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego nad wyspą - podkreśliło MSZ.