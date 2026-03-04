Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) poinformowało w środę o uruchomieniu wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP) w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Decyzja umożliwi zwrot środków podróżnym za wyjazdy, które nie odbyły się lub nie odbędą się z powodu wybuchu działań zbrojnych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, obsługujący Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), poinformował w środę, że rozpoczyna od 5 marca przyjmowanie wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych za wycieczki na Bliski Wschód, które zostały odwołane z powodu działań wojennych. Dodał, że turyści mogą liczyć na zwrot kwot na jakie opiewały umowy, które zawarli z organizatorami imprez turystycznych w tym regionie świata.

Jak przekazał UFG zwrot pieniędzy będzie możliwy, gdy: impreza turystyczna (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu) miała odbyć się na terytorium: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iranu, Izraela, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Palestyny, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Rusza zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki na Bliski Wschód. Turyści mają tylko 14 dni

Zwrot pieniędzy będzie można uzyskać także gdy impreza turystyczna obejmowała międzylądowanie na terytoriach tych państw, a także gdy impreza turystyczna miała rozpocząć się w okresie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r. Innym warunkiem zwrotu środków za wycieczki jakie wskazał UFG to przyjęcie przez organizatora wpłaty w formie bezgotówkowej, a impreza została odwołana przed jej rozpoczęciem. Kolejnym jest to kiedy podróżny powiadomił organizatora imprezy o odstąpieniu od umowy lub otrzymał od organizatora powiadomienie o rozwiązaniu umowy w terminie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r. włącznie. UFG zaznaczył, że przedsiębiorca turystyczny musi znajdować się w ewidencji przedsiębiorców turystycznych (ewidencja.ufg.pl).

UFG podkreślił, że aby otrzymać zwrot środków, wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

"Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot za pojedyncze, oddzielnie zakupione usługi w ramach wyjazdu organizowanego samodzielnie, np. bilety lotnicze czy hotel. W tych sprawach podróżni powinni kontaktować się samodzielnie z linią lotniczą czy hotelem" - wyjaśniono.

Maksymalny czas na złożenie wniosku wynosi 14 dni od powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej.

Wniosek o zwrot z TFP musi złożyć zarówno podróżny (klient), jak i organizator wycieczki (przedsiębiorca turystyczny).

UFG podkreślił, że wniosek można złożyć tylko elektronicznie, przez portal TFG (tfg.ufg.pl). Aby to zrobić, zarówno organizator, jak i podróżny muszą mieć konto na tym portalu. Zastrzeżono, że wnioski o zwrot pieniędzy nie można złożyć mailem, telefonicznie ani osobiście.

"Zwrot środków będzie możliwy, jeśli organizator i podróżny złożą wnioski ze zgodnymi danymi. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zweryfikuje wnioski w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. Jeśli będzie trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, to termin ten może wydłużyć się do 4 miesięcy" - poinformowano.

Wypłata środków z TFP nastąpi w ciągu 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie od organizatora turystyki opłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ostatnio dokonywał zwrotów pieniędzy za niezrealizowane imprezy turystyczne w trakcie pandemii COVID-19, pod koniec kwietnia 2021 r. Środki na ten cel pochodziły z tzw. tarczy antycovidowej. Podróżnym wypłacono wówczas ponad 226 mln zł, a akcją objęto ponad 100 tys. umów zawartych jeszcze przed pandemią.

Turystyczny Fundusz Pomocowy uzupełnia Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli tzw. II filar zabezpieczeń finansowych w turystyce. Pierwszym filarem są gwarancje bankowe oraz gwarancje i polisy ubezpieczeniowe pokrywające koszty powrotu uczestników imprez z wakacji oraz zwrot środków za nieodbyte imprezy w przypadku bankructwa organizatora turystyki.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny m.in. prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony - czytamy na stronie UFG.