Aby zmierzyć nastawienie respondentów, naukowcy z sieci MOTRA, zajmującej się badaniem radykalizacji i ekstremizmu w Niemczech, przedstawili uczestnikom badania 10 stwierdzeń, do których mieli się odnieść.

"Żydzi w Niemczech są zbyt wpływowi"

Wśród nich znalazły się m.in.: "Państwo powinno mieć przywódcę, który rządzi krajem silną ręką dla dobra wszystkich" oraz "Żydzi w Niemczech są zbyt wpływowi".

Reklama

Skrajnie prawicowe poglądy zależne od wykształcenia

Wyraźnie częściej skrajnie prawicowe poglądy deklarują osoby o niższym wykształceniu. Wśród respondentów z wykształceniem podstawowym w 2025 roku podzielało je 11,1 proc., podczas gdy wśród osób z wykształceniem średnim odsetek ten wyniósł 1,4 proc.

Skrajnie prawicowe poglądy zależne od wieku

Silny wzrost takich postaw odnotowano także w młodszych grupach wiekowych. W 2025 roku 27,3 proc. osób poniżej 40. roku życia deklarowało otwartość na idee skrajnej prawicy. W połączeniu z 5,7 proc. osób o wyraźnie skrajnie prawicowych poglądach oznacza to, że około jedna trzecia młodszego pokolenia jest co najmniej otwarta na idee tego typu.

Jednocześnie niemal 86 proc. respondentów pozytywnie oceniło podstawowe zasady liberalnej demokracji opartej na rządach prawa.