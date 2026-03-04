Pałac Elizejski poinformował w środę, że Macron "rozmawiał z Sanchezem, by wyrazić europejską solidarność Francji w odpowiedzi na niedawne groźby nacisków gospodarczych wobec Hiszpanii".

Trump: Nie chcemy mieć nic do czynienia z Hiszpanią

We wtorek, podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Waszyngtonie, Donald Trump poinformował, że w reakcji na zbyt niskie nakłady na obronność (Hiszpania obstaje przy 2,1 proc. PKB na ten cel, podczas gdy USA chcą, by każdy kraj NATO przeznaczał na obronność 5 proc. PKB) oraz zakaz korzystania z hiszpańskich baz wojskowych podczas operacji wymierzonej w Iran, zamierza "zerwać cały handel z Hiszpanią".

Nie chcemy mieć nic do czynienia z Hiszpanią – stwierdził we wtorek prezydent USA.

Hiszpania zaskoczona brakiem solidarności ze strony Niemiec

Kanclerz Niemiec przyznał wówczas, że Hiszpania w sprawie PKB potrzebuje "przekonujących argumentów". Rząd Sancheza wyraził zaskoczenie brakiem solidarności ze strony Niemiec, a tchórzostwo czy wręcz służalczość wobec Trumpa zarzuciły kanclerzowi nawet niemieckie media.

Zdystansowanie się Hiszpanii wobec wojny w Iranie

Dzień wcześniej szefowa hiszpańskiego resortu obrony Margarita Robles poinformowała, że podczas amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi bazy wojskowe na południu Hiszpanii nie udzielają pomocy armii USA.

Po sobotnim ataku USA i Izraela na Iran premier Hiszpanii nazwał tę operację "jednostronną akcją militarną", którą jego kraj odrzuca.