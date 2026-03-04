12 kwietnia nie będzie dniem wolnym od pracy

Ustanowiony na 12 kwietnia Dzień Inwalidy Wojennego ma być świętem państwowym, ale nie będzie wolny od pracy. Święto to ma służyć upamiętnieniu osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dzień Inwalidy Wojennego będzie wypadać 12 kwietnia - czyli w rocznicę rozpoczęcia I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP w 1919 roku. Projekt ustawy przygotowali posłowie Polski 2050.

Inwalidzi wojenni do tej pory nie byli uhonorowani

W uzasadnieniu wskazano, że inwalidzi wojenni to grupa szczególnie ważna i zasłużona dla narodu i państwa, której należy się indywidualne traktowanie, szacunek i troska ze strony państwa, a także szczególne upamiętnienie. Według wnioskodawców, zasługi inwalidów wojennych powinny być szerzej promowane, a ich potrzeby powinny być należycie zaspokojone. Ponadto - zaznaczono - jest to również grupa, która do tej pory nie została uhonorowana świętem o statusie państwowym.

Związek skupia ponad 10 tys. osób

Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą organizacją kombatancką w kraju i jedną z najstarszych na świecie. Został powołany w kwietniu 1919 r., jako ogólnopolski związek zrzeszający inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Od początków istnienia zrzeszał też wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych.

W 1922 r. związek liczył ok. 400 tys. inwalidów i wdów wojennych, a u progu II wojny światowej – 151 tys. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji, wspomagając struktury podziemnego państwa polskiego. W 1944 r. był pierwszą organizacją społeczną reaktywowaną z woli członków. Zlikwidowany w 1950 r. z inspiracji władz politycznych, został reaktywowany na wniosek członków w roku 1956. Obecnie członkowie są skupieni w wielu oddziałach i okręgach na terenie całego kraju. W 1989 r. organizacja liczyła ok. 73 tys. członków, a obecnie związek skupia ponad 10 tys. osób.