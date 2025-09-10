Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w rozmowie z Polsat News, że Sojusz Północnoatlantycki zdecydował się na zastosowanie artykułu 4. Traktatu waszyngtońskiego.
Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - potwierdził.
Ten zapis daje państwom członkowskim możliwość bezzwłocznego rozpoczęcia konsultacji w sytuacjach, które uznają za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa lub stabilności regionu.
Decyzja oznacza, że wszystkie kraje NATO mogą wspólnie omawiać bieżące wydarzenia i wypracować skoordynowane działania, jeśli uznają je za konieczne.
Źródło: MEDIA
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama