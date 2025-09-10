Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - potwierdził.

Ten zapis daje państwom członkowskim możliwość bezzwłocznego rozpoczęcia konsultacji w sytuacjach, które uznają za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa lub stabilności regionu.

Decyzja oznacza, że wszystkie kraje NATO mogą wspólnie omawiać bieżące wydarzenia i wypracować skoordynowane działania, jeśli uznają je za konieczne.

