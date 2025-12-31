Jak relacjonują ratownicy TOPR, akcja prowadzona była w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W górach panowała zamieć śnieżna, a temperatura w wyższych partiach Tatr spadała do około 15 stopni mrozu.

Akcja w Tatrach

"Po odnalezieniu mężczyzna był mocno wychłodzony i miał niewielkie odmrożenia. Ratownicy sprowadzili go do schroniska na Hali Ornak, skąd został przewieziony do Zakopanego. W wyprawie uczestniczyło sześciu ratowników TOPR oraz pies lawinowy” - przekazał ratownik dyżurny.

Reklama

Apel ratowników

Ratownicy apelują o rezygnację z wyjść w wysokie partie Tatr podczas powitania Nowego Roku. Jak podkreślają, silny wiatr i niska temperatura stwarzają bezpośrednie ryzyko hipotermii, odmrożeń oraz zamarznięcia. W obecnych warunkach czas oczekiwania na pomoc w razie wypadku może wynosić wiele godzin.

Na szlakach turystycznych zalega gruba warstwa świeżego śniegu, a sytuację dodatkowo pogarszają silny wiatr, oblodzenia oraz niski pułap chmur. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.