Śmierć Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka była poszukiwana w ubiegłym tygodniu. W piątek, 6 marca okazało się, że kobieta nie żyje. Jej ciało odnaleziono w Biskupicach Oławskich, niedaleko jej samochodu.

Co wykazała sekcja zwłok?

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Fabryczna w rozmowie z "Super Expressem" przekazała informacje na temat wstępnych ustaleń po przeprowadzonej sekcji zwłok. Prokurator Damian Pownuk zaznacza, że są to dopiero wstępne ustalenia, które nie dają odpowiedzi na pytanie, co dokładnie się stało. Wykluczona została jedna z hipotez.

Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że biegli wykluczyli uraz jako przyczynę zgonu. Ostateczne wnioski będą po przeprowadzeniu badań toksykologicznych i histopatologicznych. Na ostateczne wnioski trzeba będzie poczekać do dwóch miesięcy, ponieważ tyle trwa oczekiwanie na badania toksykologiczne - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Wiele wskazuje również na to, że do śmierci aktorki nie przyczyniły się osoby trzecie. Zdarzenie, jak zaznacza prokurator, może mieć charakter nieszczęśliwego wypadku. W dalszym ciągu nie mamy śladów, czy też dowodów wskazujących na działania osób trzecich - mówi Damian Pownuk.

Policja wydała oświadczenie ws. interwencji

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i serialową. Zaginęła 4 marca br. Gdy nie wróciła do domu na noc, mąż zgłosił zaginięcie i rozpoczął poszukiwania. Jej ciało znaleziono w Biskupicach Oławskich, niedaleko jej samochodu.

Wrocławska policja wydała oświadczenie, w którym odniosła się do pytań związanych z interwencją związaną z pojazdem. Opel Corsa, którym poruszała się Majtyka, został zauważony przy drodze do lasu 5 marca około godziny 11:00. Pojazd, jak czytamy w oświadczeniu, był zamknięty, nie stwarzał zagrożenia i nie był w policyjnych systemach odnotowany jako skradziony. Gdy policjanci go widzieli, nie było jeszcze zgłoszenia o zaginięciu aktorki. To wpłynęło do wrocławskiego komisariatu dopiero przed godziną 14:00. Gdy informacja się pojawiła, policjanci od razu rozpoczęli przeszukiwania terenu. Śledztwo wciąż jest w toku.