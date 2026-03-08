Marian Koral razem ze swoim bratem Józefem założył w 1979 r. jedną z najbardziej znanych firm w Polsce, która zajmuje się produkcją lodów, a jej nazwa pochodzi od ich nazwiska. Zaczynali od niewielkiej cukierni i koktajlbaru w Limanowej.

Pracownicy żegnają szefa

Od odejściu Mariana Korala w mediach społecznościowych poinformowali pracownicy firmy. Umieścili wzruszający wpis w którym żegnają się ze swoim szefem. "Był człowiekiem wielkiego serca. Od początku, wraz z rodziną, był nie tylko zaangażowany w budowanie firmy, ale równie mocno we wspieranie lokalnej sądeckiej społeczności. Jego śmierć to ogromna strata dla najbliższych i nas wszystkich. Jesteśmy wdzięczni za jego ciężką pracę i hojność w dzieleniu się z innymi wszystkim co miał. Szefie Marianie, głęboko wierzymy, że jeszcze kiedyś będzie nam dane się spotkać" - czytamy na profilu "Bracia Koral" w mediach społecznościowych.

Reklama

Reklama

Jest termin pogrzebu Mariana Korala

Pogrzeb biznesmena odbędzie się 11 marca w Nowym Sączu. Msza pogrzebowa Mariana Korala odbędzie się w środę o godz. 13 w Kościele św. Ducha w Nowym Sączu. Następnie o godz. 15 kondukt żałobny uda się na cmentarz przy ul. Rejtana.