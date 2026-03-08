Do ataku cyberprzestępców na system informatyczny szczecińskiego szpitala wojewódzkiego doszło w nocy z soboty na niedzielę. Jak podał rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski, system został zainfekowany. Część danych przestępcy zaszyfrowali, blokując do nich dostęp.

Szpital w stałym kontakcie ze służbami

"Szpital pilnie wdrożył procedury awaryjne, w tym m.in. przejście na papierowy tryb pracy. Dyrekcja placówki o ataku niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby i pozostaje z nimi w stałym kontakcie" - zaznaczył Owsik-Kozłowski.

Pacjentom nic nie grozi

Zapewnił, że mimo tych trudności, zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone. Podkreślił, że aktualnie „priorytetem dla szpitala jest przywrócenie dostępu do systemu informatycznego i powrót do standardowego trybu pracy”. Szpital nie wstrzymał przyjęć pacjentów. Procedury medyczne i administracyjne trwają jednak dłużej. "Prosimy pacjentów, by - w miarę możliwości - kierowali się do innych placówek" - zaapelował Owsik-Kozłowski.