Wypadek miał miejsce w sobotę ok. godz. 20.20 w Dębnicy Kaszubskiej w powiecie słupskim na Pomorzu.

Jedna z kobiet zginęła na miejscu

Ze zgłoszenia, o czym informował w nocy z soboty na niedzielę rzecznik KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych, wynikało, że na przejściu dla pieszych na DW 210 auto osobowe potrąciło kobietę. Na miejscu zdarzenia okazało się, że poszkodowane są trzy kobiety. Policja podała w niedzielę rano, że szły one chodnikiem. "Policjanci ustalili, że kierujący osobowym Volkswagenem, jadąc od strony Słupska na łuku drogi stracił panowanie nad autem, wjechał nim na chodnik i potrącił idących nim pieszych. Następnie porzucił samochód i uciekł z miejsca zdarzenia. W wypadku śmierć na miejscu poniosła 47-latka. Pozostałe dwie kobiety w wieku 45 i 49 lat trafiły do szpitala" - przekazał PAP mł. asp. Galus. Z relacji strażaka wynikało, że zespół ratownictwa medycznego na miejscu wypadku prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową u poszkodowanej. Niestety, mimo podjętych działań ratowniczych, kobieta zmarła. Dwie pozostałe zostały przetransportowane do szpitala z urazami kończyn.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Działania strażaków polegały na udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym, świetleniu miejsca wypadku, jego zabezpieczeniu i kierowaniu ruchem na DW 210. Policjanci na miejscu wypadku pracowali pod nadzorem prokuratora, zabezpieczali ślady. Gromadzili dokumentację, w tym tę fotograficzną. Jednocześnie trwały poszukiwania kierowcy Vokswagena. "Do sprawy zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 40 i 44 lat" - powiedział PAP mł. asp. Galus. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Śledczy będą ustalać ich udział w zdarzeniu. Ma w tym pomóc analiza zebranego na miejscu wypadku materiału dowodowego.