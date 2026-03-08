W czasie sobotniej konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał byłego szefa MEN Przemysława Czarnka nakandydata partii na premiera w rządzie, który po wyborach w 2027 r. chciałoby utworzyć ugrupowanie. Zareagował na to Sławomir Mentzen. Zadał politykowi PiS szereg pytań na platformie X.

Sławomir Mentzen o kompromisie

"Gratulacje Przemku! Jak widzę Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego. Z tej okazji mam do Ciebie kilka pytań" - napisał Sławomir Mentzen.

Reklama

Zadał mu pytania dotyczące rządów PiS z lat 2015-2023. "Jak oceniasz politykę covidową PiS?", "Zamknąłbyś ponownie szkoły? A co myślisz o zamknięciu kościołów?", "Nowy Ład był dobrą reformą?", "Akceptujesz w całości politykę rządu PiS względem Ukrainy"? - pytał m.in. Menzten.

Przemysław Czarnek: Mamy to samo zdanie

Reklama

Czarnek szybko odpowiedział. "Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere - jak mam nadzieję - gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie. Bo i ja i Ty - jak wierzę - mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X.... Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy".