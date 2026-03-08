Przemysław Czarnek był już ministrem edukacji w rządzie PiS. Teraz w Krakowie szef PiS, czyli Jarosław Kaczyński, ogłosił, że polityk będzie kandydatem na premiera tej partii. Nic dziwnego, że opinię publiczną zaczęło interesować również życie prywatne Przemysława Czarnka.

Kim jest żona Przemysława Czarnka?

Kim jest żona być może przyszłego premiera? Czym się zajmuje zawodowo? Katarzyna Czarnek podobnie jak jej mąż pracuje na uczelni. Jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Żona Przemysława Czarnka to doktor biologii. Pracuje obecnie jako adiunkt w Katedrze Podstawowych Nauk Medycznych. To właśnie tam jest kierownikiem i pełni obowiązki dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym KUL.

Reklama

Jak poznali się Katarzyna i Przemysław Czarnek?

Historia miłości Przemysława Czarnka i jego żony Katarzyny jest jak z filmu. Polityk opowiedział o tym w rozmowie z "Super Expressem". Para poznała się we Włoszech. To właśnie tam Przemysław Czarnek jeździł podczas wakacji, by pracować.

Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko. Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało - wspominał Przemysław Czarnek.

"Kosztowało mnie to 2 tys. zł"

Reklama

Jak wyznał polityk tak bardzo zakochał się w swojej przyszłej żonie, że postanowił skrócić swój pobyt i wrócić do Polski, i ukochanej. (...), co kosztowało mnie 1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł. Ha, ha! To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo. Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i dalej kontynuować naszą znajomość - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Przemysław Czarnek jest ojcem i dziadkiem

To właśnie wtedy, gdy wrócił ich relacja przerodziła się w poważny związek. Pobrali się w 2000 roku. Owocami ich miłości jest córka Julia, która wyszła już za mąż oraz syn Mateusz. W listopadzie 2024 roku, ogłoszony na kandydata na premiera PiS, polityk po raz pierwszy został dziadkiem.