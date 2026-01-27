W tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy brało udział 120 tys. wolontariuszy. Na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przed północą zgromadzono ponad 183 mln zł. Ostateczny wynik, który zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału, Fundacja ogłosi za kilka tygodni. Orkiestra zbierała w niedzielę pieniądze na zakup do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci.

Czarnek: Ten nienawiścią pałający Owsiak

Polityk PiS Przemysław Czarnek opublikował nagranie poświęcone Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Polityk podkreślił, że docenia zaangażowanie dzieci kwestujących na rzecz WOŚP.

Podziwiam dzieci, które stoją godzinami na wietrze i zimnie, i zbierają na sprzęt medyczny. Mam dla nich wielki szacunek - rozpoczął. Potem było mniej miło. Szlag mnie trafia, kiedy widzę, jak ten nienawiścią pałający Owsiak (...) manipuluje cały świat - kontynuował i przytoczył słowa szefa WOŚP. Owsiak mówił o "przegonieniu zła" i wygranej.

Czarnek o zadłużeniu szpitali

Następnie polityk PiS przeszedł do zadłużenia szpitali. Taka to miłość. (...) Otóż, panie Owsiak, kochani, tylko lubelskim dwóm szpitalom: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i szpitalowi przy Kraśnickiej, NFZ, czyli państwo Tuska, zalega za ubiegły rok ponad 100 mln zł - stwierdził Czarnek.

Dodał, że "to tyle, ile nazbierano wczoraj do godziny 20". Podkreślił, że w całym województwie szpitalom prowadzonym przez samorząd województwa Narodowy Fundusz Zdrowia zalega łącznie ponad 300 mln zł. Dziady z Platformy i od Tuska, oddawajcie pieniądze polskim szpitalom- zaapelował na koniec.