Iran wykorzystuje rosyjskie drony

Zełenski powiedział w stacji CNN, że Iran wykorzystał podczas ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie drony Shahed, które przekazała mu Kreml. Rosja już dała (Iranowi) drony Shahed. (Rosjanie) wykorzystując irańską licencję wyprodukowali dużo dronów. Przekazali je. Mam stuprocentowe fakty, że irański reżim wykorzystał drony przeciwko amerykańskim bazom na Bliskim Wschodzie i przeciwko swoim sąsiadom - powiedział Zełenski CNN.

Trump jednak odrzuca ofertę pomocy Kijowa w zwalczaniu irańskich dronów, twierdząc, że "ostatnią osobą, od której potrzebujemy pomocy, jest Zełenski".

Rosyjski wywiad pomaga Iranowi

Według ukraińskiego wywiadu Rosjanie dzielą się informacjami wywiadowczymi z irańskim reżimem i pomagają mu. Mój wywiad przekazał mi, że (Rosjanie) powiedzieli, że jeśli Europa i USA mogą pomagać Ukrainie wywiadowczo w tej wojnie, to znaczy, że Rosja może pomagać irańskiemu reżimowi. To ich punkt widzenia w tej sprawie. To nie jest wielka tajemnica - zaznaczył Zełenski.

W środę stacja CNN podała, że Rosja przekazuje Iranowi informacje na temat tego, jak używać dronów do atakowania celów USA i krajów regionu. Moskwa dzieli się strategią wykorzystania bezzałogowców, wypracowaną podczas wojny w Ukrainie.

Wykorzystywane przez Rosjan w wojnie przeciwko Ukrainie drony Shahed zostały zaprojektowane w Iranie i są masowo produkowane w Rosji. Iran używa tego rodzaju dronów w czasie trwającej od 28 lutego wojny z USA i Izraelem. Bezzałogowce okazały się skuteczne w pokonywaniu obrony powietrznej krajów regionu.

Wysłannik Trumpa twierdzi, że Rosji można wierzyć na słowo

We wtorek specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff oświadczył, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina Rosjanie zaprzeczyli, by przekazywali informacje wywiadowcze Iranowi. Witkoff stwierdził, że "można wierzyć Rosjanom na słowo".

Witkoff wcześniej powiedział, że stanowczo ostrzegał Rosjan przed pomocą Iranowi w atakach na amerykańskich żołnierzy. Prezydent Trump twierdził, że wbrew doniesieniom mediów nic nie wskazuje, by Iran otrzymywał taką pomoc, lecz nawet jeśli tak było, to nie widać tego skutków, bo Iran jest "dziesiątkowany". Trump utrzymywał też, że Rosjanie mogliby powiedzieć, że USA robią to samo (na Ukrainie).