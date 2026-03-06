Węgierscy politycy, w tym premier Orban, udostępnili w czwartek nagranie, na którym prezydent Zełenski krytykuje niedawną decyzję Budapesztu o zablokowaniu unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro, mówiąc, że "da adres tej osoby (Orbana) żołnierzom, żeby z nią porozmawiali po swojemu".

Szijjarto: Zełenski groził Orbanowi śmiercią

To zupełnie nowa sytuacja w Europie, gdy prezydent kraju europejskiego grozi premierowi państwa członkowskiego NATO i UE śmiercią lub morderstwem – stwierdził minister Szijjarto. Węgrom nie można grozić, podobnie jak premierowi Węgier – dodał.

Orban: Zełenski nie groził mi, ale całym Węgrom

Sam premier Orban ocenił na X, że "Zełenski nie groził jemu, ale całym Węgrom".

Spór Węgier z Ukrainą wokół rurociągu Przyjaźń

Najnowszy spór Budapesztu z Kijowem wybuchł po tym, gdy transportujący rosyjską ropę na Węgry przez Ukrainę rurociąg Przyjaźń został uszkodzony pod koniec stycznia w rosyjskim ataku. Kijów zapewnia, że jest remontowany, jednak Budapeszt utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu, nazywając te działania "szantażem". W czwartek prezydent Zełenski zapowiedział, że rurociąg będzie sprawny za ok. półtora miesiąca.

W reakcji na wstrzymanie dostaw Węgry i Słowacja – gdzie również tą drogą trafia surowiec – uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.