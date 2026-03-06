To, co dzieje się z Kub,ą jest niesamowite. Myślimy, że chcemy najpierw skończyć to (wojnę z Iranem), ale to będzie tylko kwestia czasu, zanim ty i wielu innych niewiarygodnych ludzi będzie mogło wrócić do Kuby - mam nadzieję, że nie na dobre – mówił Donald Trump, zwracając się do sekretarza stanu Marco Rubio podczas spotkania honorującego mistrzów piłkarskiej ligi MLS, Inter Miami z Lionelem Messim na czele. Trump zwrócił się w podobny sposób do mającego kubańskie korzenie prezesa klubu Jorge Masa, któremu również przepowiedział rychłą wizytę na Kubie.

Trump: Wojna w Iranie idzie znakomicie

Mówiąc o wojnie w Iranie, Trump relacjonował, że idzie ona znakomicie, a wojska USA i Izraela "nadal całkowicie niszczą wroga, znacznie wyprzedzając harmonogram i na poziomach, jakich ludzie nigdy wcześniej nie widzieli". Prezydent stwierdził, że USA zniszczyły 24 okręty Iranu, 60 proc. rakiet oraz 64 proc. wyrzutni.

Nie mają sił powietrznych, nie mają obrony powietrznej, wszystkie ich samoloty zniknęły, ich system łączności zniknął – wymieniał Trump.

Trump: Strażnicy Rewolucji powinni złożyć broń

Ponowił przy tym swój apel do irańskiej policji i Strażników Rewolucji o złożenie broni, by mogli liczyć na amnestię. Zaapelował też do irańskich dyplomatów, by "zwrócili się o azyl i pomogli ukształtować nowy, lepszy Iran o wielkim potencjale".

Trump: Dla Iranu jest za późno na rozmowy

Trump po raz kolejny stwierdził, że choć irańskie władze zwracały się o rozpoczęcie rozmów, to jest już za późno.

Chcemy teraz walczyć bardziej niż oni – powiedział.